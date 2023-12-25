https://ukraina.ru/20231225/1052392445.html
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович - 25.12.2023 Украина.ру
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 25.12.2023
2023-12-25T22:39
2023-12-25T22:39
2023-12-25T22:39
видео
станислав митрахович
россия
евросоюз
запад
сша
энергетический кризис
топливо
экспорт
украина
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.00:41 – о том, как удалось перенаправить энергетический экспорт с Запада на Восток;04:55 – как Запад переживает отказ от российского газа и переход к "зелёной" энергетике;08:43 – итоги года для американской энергетики: как уход российских энергоресурсов помог удержаться на плаву?11:18 – о том, на что похожа сейчас энергетика Украины. 13:17 – прогноз розничных цен на топливо в России.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, станислав митрахович, россия, евросоюз, запад, сша, энергетический кризис, топливо, экспорт, украина, видео
Видео, Станислав Митрахович, Россия, Евросоюз, Запад, США, энергетический кризис, топливо, экспорт, Украина
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру
рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.00:41
– о том, как удалось перенаправить энергетический экспорт с Запада на Восток;04:55
– как Запад переживает отказ от российского газа и переход к "зелёной" энергетике;08:43
– итоги года для американской энергетики: как уход российских энергоресурсов помог удержаться на плаву?11:18
– о том, на что похожа сейчас энергетика Украины. 13:17
– прогноз розничных цен на топливо в России.