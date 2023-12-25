Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович - 25.12.2023 Украина.ру
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Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович - 25.12.2023 Украина.ру
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 25.12.2023
2023-12-25T22:39
2023-12-25T22:39
видео
станислав митрахович
россия
евросоюз
запад
сша
энергетический кризис
топливо
экспорт
украина
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.00:41 – о том, как удалось перенаправить энергетический экспорт с Запада на Восток;04:55 – как Запад переживает отказ от российского газа и переход к "зелёной" энергетике;08:43 – итоги года для американской энергетики: как уход российских энергоресурсов помог удержаться на плаву?11:18 – о том, на что похожа сейчас энергетика Украины. 13:17 – прогноз розничных цен на топливо в России.
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видео, станислав митрахович, россия, евросоюз, запад, сша, энергетический кризис, топливо, экспорт, украина, видео
Видео, Станислав Митрахович, Россия, Евросоюз, Запад, США, энергетический кризис, топливо, экспорт, Украина

Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович

22:39 25.12.2023
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.

00:41 – о том, как удалось перенаправить энергетический экспорт с Запада на Восток;
04:55 – как Запад переживает отказ от российского газа и переход к "зелёной" энергетике;
08:43 – итоги года для американской энергетики: как уход российских энергоресурсов помог удержаться на плаву?
11:18 – о том, на что похожа сейчас энергетика Украины.
13:17 – прогноз розничных цен на топливо в России.
 
ВидеоСтанислав МитраховичРоссияЕвросоюзЗападСШАэнергетический кризистопливоэкспортУкраина
 
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