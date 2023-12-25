https://ukraina.ru/20231225/1052392445.html

Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович

Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович - 25.12.2023 Украина.ру

Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 25.12.2023

2023-12-25T22:39

2023-12-25T22:39

2023-12-25T22:39

видео

станислав митрахович

россия

евросоюз

запад

сша

энергетический кризис

топливо

экспорт

украина

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.00:41 – о том, как удалось перенаправить энергетический экспорт с Запада на Восток;04:55 – как Запад переживает отказ от российского газа и переход к "зелёной" энергетике;08:43 – итоги года для американской энергетики: как уход российских энергоресурсов помог удержаться на плаву?11:18 – о том, на что похожа сейчас энергетика Украины. 13:17 – прогноз розничных цен на топливо в России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, станислав митрахович, россия, евросоюз, запад, сша, энергетический кризис, топливо, экспорт, украина, видео