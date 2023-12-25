Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
К пяти годам лишения свободы за поддержку российской Спецоперации на Украине приговорили депутата Черкасского горсовета. В 2022 году чиновник в разговоре со знакомыми оправдывал "вооружённую агрессию России", передаёт пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
"При публичном обвинении прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации её участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества", - сказано в сообщении.
В ходе следствия, прокурорам якобы удалось доказать "пророссийские нарративы и взгляды" депутата в разговорах с близкими родственниками и знакомыми, в которых он поддерживал СВО.
В генпрокуратуре не назвали имени депутата, однако заявили, что он входил в состав фракции от ныне запрещённой политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины. Украинские СМИ предполагают, что речь идёт об Александре Замирайло.
Ранее несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за якобы сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы.