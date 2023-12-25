Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО - 25.12.2023 Украина.ру
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Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО
Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО - 25.12.2023 Украина.ру
Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО
К пяти годам лишения свободы за поддержку российской Спецоперации на Украине приговорили депутата Черкасского горсовета. В 2022 году чиновник в разговоре со знакомыми оправдывал "вооружённую агрессию России", передаёт пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
2023-12-25T22:08
2023-12-25T22:08
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В ходе следствия, прокурорам якобы удалось доказать "пророссийские нарративы и взгляды" депутата в разговорах с близкими родственниками и знакомыми, в которых он поддерживал СВО. В генпрокуратуре не назвали имени депутата, однако заявили, что он входил в состав фракции от ныне запрещённой политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины. Украинские СМИ предполагают, что речь идёт об Александре Замирайло. Ранее несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за якобы сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы.
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новости, украина, сво, суд, приговор
Новости, Украина, СВО, Суд, приговор

Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО

22:08 25.12.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
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К пяти годам лишения свободы за поддержку российской Спецоперации на Украине приговорили депутата Черкасского горсовета. В 2022 году чиновник в разговоре со знакомыми оправдывал "вооружённую агрессию России", передаёт пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
"При публичном обвинении прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации её участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества", - сказано в сообщении.
В ходе следствия, прокурорам якобы удалось доказать "пророссийские нарративы и взгляды" депутата в разговорах с близкими родственниками и знакомыми, в которых он поддерживал СВО.
В генпрокуратуре не назвали имени депутата, однако заявили, что он входил в состав фракции от ныне запрещённой политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины. Украинские СМИ предполагают, что речь идёт об Александре Замирайло.
Ранее несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за якобы сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы.
Алексей Печий - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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