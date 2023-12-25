https://ukraina.ru/20231225/1052391934.html

Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО

Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО - 25.12.2023 Украина.ру

Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО

К пяти годам лишения свободы за поддержку российской Спецоперации на Украине приговорили депутата Черкасского горсовета. В 2022 году чиновник в разговоре со знакомыми оправдывал "вооружённую агрессию России", передаёт пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины

2023-12-25T22:08

2023-12-25T22:08

2023-12-25T22:08

новости

украина

сво

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6bdbca6c332a167eddd22dfa0dce3cf.jpg

В ходе следствия, прокурорам якобы удалось доказать "пророссийские нарративы и взгляды" депутата в разговорах с близкими родственниками и знакомыми, в которых он поддерживал СВО. В генпрокуратуре не назвали имени депутата, однако заявили, что он входил в состав фракции от ныне запрещённой политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины. Украинские СМИ предполагают, что речь идёт об Александре Замирайло. Ранее несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за якобы сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы.

https://ukraina.ru/20231225/1052380111.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, суд, приговор