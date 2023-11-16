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Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ

Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ - 16.11.2023 Украина.ру

Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ

Несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы, говорится в госреестре судебных решений

2023-11-16T21:24

2023-11-16T21:24

2023-11-16T21:24

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Утверждается, что школьник якобы фотографировал украинские блокпосты, наблюдательные пункты и другие места дислокации ВСУ, а также Обуховскую районную государственную администрацию и районное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Затем он передавал отснятые материалы сотрудникам ФСБ через Телеграм. Несмотря на то, что свидетели, в числе которых были преподаватели лицея, тренер по боксу и родственники, характеризовали обвиняемого как прилежного ученика, а сам он признал свою вину, Обуховский районный суд приговорил несовершеннолетнего украинца к семи годам заключения. Помимо этого, суд обязал его уплатить почти десять тысяч гривен за проведённую "экспертизу" и другие процессуальные затраты.Ранее на Украине осудили "идеолога" Николаевской Народной Республики, его приговорили к 15-ти годам тюрьмы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, госизмена, фсб, сбу, всу, спецоперация