Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ - 16.11.2023 Украина.ру
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Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ - 16.11.2023 Украина.ру
Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
Несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы, говорится в госреестре судебных решений
2023-11-16T21:24
2023-11-16T21:24
новости
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госизмена
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спецоперация
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Утверждается, что школьник якобы фотографировал украинские блокпосты, наблюдательные пункты и другие места дислокации ВСУ, а также Обуховскую районную государственную администрацию и районное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Затем он передавал отснятые материалы сотрудникам ФСБ через Телеграм. Несмотря на то, что свидетели, в числе которых были преподаватели лицея, тренер по боксу и родственники, характеризовали обвиняемого как прилежного ученика, а сам он признал свою вину, Обуховский районный суд приговорил несовершеннолетнего украинца к семи годам заключения. Помимо этого, суд обязал его уплатить почти десять тысяч гривен за проведённую "экспертизу" и другие процессуальные затраты.Ранее на Украине осудили "идеолога" Николаевской Народной Республики, его приговорили к 15-ти годам тюрьмы.
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новости, украина, госизмена, фсб, сбу, всу, спецоперация
Новости, Украина, госизмена, ФСБ, СБУ, ВСУ, Спецоперация

Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ

21:24 16.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы, говорится в госреестре судебных решений
Утверждается, что школьник якобы фотографировал украинские блокпосты, наблюдательные пункты и другие места дислокации ВСУ, а также Обуховскую районную государственную администрацию и районное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Затем он передавал отснятые материалы сотрудникам ФСБ через Телеграм.
"Осознавая противоправность своих действий и их дальнейшие негативные последствия, будучи осведомленным, что получает задания от представителей специальных служб страны агрессора - Российской Федерации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился совершать умышленные действия направленные на несанкционированное распространение информации о размещении вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в г. Обухов, Киевской области, путем осуществления фото и видео фиксации таких объектов", – говорится в сообщении.
Несмотря на то, что свидетели, в числе которых были преподаватели лицея, тренер по боксу и родственники, характеризовали обвиняемого как прилежного ученика, а сам он признал свою вину, Обуховский районный суд приговорил несовершеннолетнего украинца к семи годам заключения.
Помимо этого, суд обязал его уплатить почти десять тысяч гривен за проведённую "экспертизу" и другие процессуальные затраты.
Ранее на Украине осудили "идеолога" Николаевской Народной Республики, его приговорили к 15-ти годам тюрьмы.
 
НовостиУкраинагосизменаФСБСБУВСУСпецоперация
 
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