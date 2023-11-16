https://ukraina.ru/20231116/1051095626.html
Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ - 16.11.2023 Украина.ру
Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
Несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы, говорится в госреестре судебных решений
2023-11-16T21:24
2023-11-16T21:24
2023-11-16T21:24
новости
украина
госизмена
фсб
сбу
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/50/1017705051_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_57726fa26eb2bde7a2c57b17c211f520.jpg.webp
Утверждается, что школьник якобы фотографировал украинские блокпосты, наблюдательные пункты и другие места дислокации ВСУ, а также Обуховскую районную государственную администрацию и районное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Затем он передавал отснятые материалы сотрудникам ФСБ через Телеграм. Несмотря на то, что свидетели, в числе которых были преподаватели лицея, тренер по боксу и родственники, характеризовали обвиняемого как прилежного ученика, а сам он признал свою вину, Обуховский районный суд приговорил несовершеннолетнего украинца к семи годам заключения. Помимо этого, суд обязал его уплатить почти десять тысяч гривен за проведённую "экспертизу" и другие процессуальные затраты.Ранее на Украине осудили "идеолога" Николаевской Народной Республики, его приговорили к 15-ти годам тюрьмы.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/50/1017705051_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_48b13fcbfef7e18f508830114587a697.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, госизмена, фсб, сбу, всу, спецоперация
Новости, Украина, госизмена, ФСБ, СБУ, ВСУ, Спецоперация
Украинского школьника посадили на 7 лет за сотрудничество с ФСБ
Несовершеннолетнему ученику лицея на Украине вынесли приговор за сотрудничество с Федеральной Службой Безопасности России. За передачу информации о позициях украинской армии органам ФСБ, ребёнка на семь лет лишили свободы, говорится в госреестре судебных решений
Утверждается, что школьник якобы фотографировал украинские блокпосты, наблюдательные пункты и другие места дислокации ВСУ, а также Обуховскую районную государственную администрацию и районное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Затем он передавал отснятые материалы сотрудникам ФСБ через Телеграм.
"Осознавая противоправность своих действий и их дальнейшие негативные последствия, будучи осведомленным, что получает задания от представителей специальных служб страны агрессора - Российской Федерации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился совершать умышленные действия направленные на несанкционированное распространение информации о размещении вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в г. Обухов, Киевской области, путем осуществления фото и видео фиксации таких объектов", – говорится в сообщении.
Несмотря на то, что свидетели, в числе которых были преподаватели лицея, тренер по боксу и родственники, характеризовали обвиняемого как прилежного ученика, а сам он признал свою вину, Обуховский районный суд приговорил несовершеннолетнего украинца к семи годам заключения.
Помимо этого, суд обязал его уплатить почти десять тысяч гривен за проведённую "экспертизу" и другие процессуальные затраты.
Ранее на Украине осудили
"идеолога" Николаевской Народной Республики, его приговорили к 15-ти годам тюрьмы.