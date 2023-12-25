Лукашенко сообщил о состоянии ядерного оружия РФ в Белоруссии

"Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай Бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал", – подчеркнул президент.