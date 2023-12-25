Лукашенко сообщил о состоянии ядерного оружия РФ в Белоруссии
19:53 25.12.2023 (обновлено: 19:54 25.12.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Всё российское тактическое ядерное оружие в Беларуси находится "на своих местах, в хорошем состоянии". Об этом сообщил журналистам президент республики Александр Лукашенко
"Давно (прим. ред. - доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Всё на своих местах, в хорошем состоянии", – сказал белорусский лидер.
Он добавил, что сегодня продолжаются тренировки подразделений армии. В этом помогают, в том числе, бойцы ЧВК "Вагнер", которые передают опыт военнослужащим.
Комментируя слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия якобы нападёт на страны НАТО после победы на Украине, Лукашенко назвал его "дурным человеком".
"Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай Бог с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал", – подчеркнул президент.
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