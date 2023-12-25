https://ukraina.ru/20231225/1052389758.html

Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха

Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха - 25.12.2023 Украина.ру

Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха

Наступающий 2024 год станет последним шансом Украины, чтобы урегулировать конфликт в политическом поле. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл 25 декабря в Санкт-Петербург

2023-12-25T19:15

2023-12-25T19:15

2023-12-25T19:16

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Президент Беларуси также считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным. Кроме того, Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО.Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Зеленский понимает, что западные партнёры его "кинули". По его словам, Украине нечем воевать, Запад обманул надежды президента Украины и провоцирует Россию на применение ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20231222/1052319561.html

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новости, украина, александр лукашенко, беларусь, сво, владимир зеленский, киевский режим