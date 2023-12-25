Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха - 25.12.2023 Украина.ру
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Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха
Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха - 25.12.2023 Украина.ру
Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха
Наступающий 2024 год станет последним шансом Украины, чтобы урегулировать конфликт в политическом поле. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл 25 декабря в Санкт-Петербург
2023-12-25T19:15
2023-12-25T19:16
новости
украина
александр лукашенко
беларусь
сво
владимир зеленский
киевский режим
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Президент Беларуси также считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным. Кроме того, Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО.Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Зеленский понимает, что западные партнёры его "кинули". По его словам, Украине нечем воевать, Запад обманул надежды президента Украины и провоцирует Россию на применение ядерного оружия.
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новости, украина, александр лукашенко, беларусь, сво, владимир зеленский, киевский режим
Новости, Украина, Александр Лукашенко, Беларусь, СВО, Владимир Зеленский, киевский режим

Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха

19:15 25.12.2023 (обновлено: 19:16 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Наступающий 2024 год станет последним шансом Украины, чтобы урегулировать конфликт в политическом поле. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл 25 декабря в Санкт-Петербург
"Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс, и если они им не воспользуются, то будет вообще крах", — передаёт его слова информационный портал "Life.ru".
Президент Беларуси также считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным.
"Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", – отметил лидер республики.
Кроме того, Лукашенко назвал дурью утверждения, что Россия может напасть на НАТО.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Зеленский понимает, что западные партнёры его "кинули". По его словам, Украине нечем воевать, Запад обманул надежды президента Украины и провоцирует Россию на применение ядерного оружия.
Владимир Мамонтов интервью
22 декабря, 06:31
Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договоритьсяКто похитил Европу у меня, почему я больше не могу всплакнуть о битлах на Эбби-Роуд, — задается вопросом генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
 
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