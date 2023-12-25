Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО - 25.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231225/1052390037.html
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО - 25.12.2023 Украина.ру
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым
2023-12-25T19:31
2023-12-25T19:31
новости
украина
россия
сво
спецоперация
сергей шойгу
владимир путин
валерий герасимов
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052389910_0:0:3531:1987_1920x0_80_0_0_03b06a6afe73aaa6f75fbf20e7d7c85a.jpg
По словам российского лидера, после освобождения населённого пункта Марьинка в ДНР, российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Ранее "Украина.ру" сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Марьинка полностью освобождена от украинской армии, что позволило отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052389910_876:0:3531:1991_1920x0_80_0_0_5ed8a6d5dadb0df629c0554de98ba4a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сво, спецоперация, сергей шойгу, владимир путин, валерий герасимов, генштаб
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Генштаб

Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО

19:31 25.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым
По словам российского лидера, после освобождения населённого пункта Марьинка в ДНР, российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.
"По дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше", – приводит слова президента РИА Новости.
Ранее "Украина.ру" сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Марьинка полностью освобождена от украинской армии, что позволило отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
15:55
В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальшеСнарядный голод – одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись ВСУ к концу 2023 года. И рассчитывать на помощь западных союзников украинским войскам уже не приходится, поскольку их запасы тоже истощены
 
НовостиУкраинаРоссияСВОСпецоперацияСергей ШойгуВладимир ПутинВалерий ГерасимовГенштаб
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
19:15Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха
18:59В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
18:40Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине
18:32Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
18:25Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога
18:15Неподведённые итоги Афганистана 1979-89
18:10ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу
17:28Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ
16:56В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
16:33Новый праздник не получается. Как зелёный "Гринч" украл у украинцев Рождество
16:22В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев
15:55В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальше
15:24В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва
15:08"Тебя посодют, а ты не воруй!" Запад предупредил Зеленского и Ермака, чтобы меньше крали
14:49Окончание СВО. Цена мира и очертания переговоров
14:46"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста
14:36Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС
14:30Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУ
14:19Аксенов дал совет "ждунам" Украины
Лента новостейМолния