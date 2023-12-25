https://ukraina.ru/20231225/1052390037.html
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО - 25.12.2023 Украина.ру
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым
2023-12-25T19:31
2023-12-25T19:31
2023-12-25T19:31
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генштаб
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По словам российского лидера, после освобождения населённого пункта Марьинка в ДНР, российские войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Ранее "Украина.ру" сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Марьинка полностью освобождена от украинской армии, что позволило отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, спецоперация, сергей шойгу, владимир путин, валерий герасимов, генштаб
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Генштаб
Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, что по дальнейшим военным планам предстоит посоветоваться с начальником Генштаба Валерием Герасимовым