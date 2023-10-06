Лукашенко: Зеленский понимает, что западные партнёры его "кинули"
Украине нечем воевать, Запад обманул Зеленского и провоцирует Россию на применение ядерного оружия. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В официальном сообщении сказано: "По словам Александра Лукашенко, Владимир Зеленский сегодня понимает, что западные партнеры его "кинули".
Сославшись на свои контакты и свой анализ, Лукашенко сообщил, что "Европа воевать не хочет", а единственная нагрузка на США заключается в круглосуточной работе станка по печатанию долларов. Кроме того, США проводят испытания на Украине.
Сославшись на свои контакты и свой анализ, Лукашенко сообщил, что "Европа воевать не хочет", а единственная нагрузка на США заключается в круглосуточной работе станка по печатанию долларов. Кроме того, США проводят испытания на Украине.
"И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины (в Польше и других странах) хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - сообщил Лукашенко.
По его информации, "поляки уже готовы прихватить запад Украины". Лукашенко также отметил успехи российской армии в обороне и переход её к наступательным действиям, сказав: "Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом".
"У меня складывается такое впечатление (опять же говорю: это мое мнение), что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Это вооружение Владимира Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия. Пусть даже на глубину 300 километров. Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, Президент России и военные будут на это спокойно смотреть?" – спросил он членов "президентского пула".
По его информации, "поляки уже готовы прихватить запад Украины". Лукашенко также отметил успехи российской армии в обороне и переход её к наступательным действиям, сказав: "Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом".
"У меня складывается такое впечатление (опять же говорю: это мое мнение), что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Это вооружение Владимира Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия. Пусть даже на глубину 300 километров. Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, Президент России и военные будут на это спокойно смотреть?" – спросил он членов "президентского пула".
В сообщении президентской пресс-службы сказано об угрозе ядерной войны: "Александр Лукашенко подчеркнул, что нагнетание и эскалация конфликта со стороны Запада приведет к тому, что россияне достанут "красную кнопку" и положат на стол".
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