Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО - 25.12.2023 Украина.ру
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Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО
Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО - 25.12.2023 Украина.ру
Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО
Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и его бойцы рассказали военкорам издания Украина.ру Роману Гнатюку и Игорю Гомольскому, побывавшим на позициях подразделения, о том, кто сейчас воюет в составе подразделения и какая идеология объединяет воинов со всего мира, приехавших защищать Россию и Донбасс
2023-12-25T13:47
2023-12-25T13:47
видео
пятнашка
сво
спецоперация
донбасс
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
пленные
европейцы
южная корея
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00:40 – Ахра Авидзба о том, как и почему интербригада "Пятнашка" превратилась в "Дикую дивизию Донбасса";03:45 – доброволец из Южной Кореи о том, почему пошёл добровольцем в "Пятнашку"04:51 - Ахра Авидзба о добровольцах из Японии и других экзотических стран, выбравших сторону России;06:49 – о том, что считает критерием нашей победы;11:58 – жизненный путь интербригады "Пятнашка" и её командира с 2014 года;16:04 – как возникла традиция бесед командира "Пятнашки" с пленными и к чему она привела? 23:15 – о том, как бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" служат в интербригаде.26:12 – о том, как возможно примирение людей, оказавшихся по разные стороны конфликта после того, как противостояние закончится.
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видео, пятнашка, сво, спецоперация, донбасс, чвк "вагнер", "вагнеровцы", пленные, европейцы, южная корея, япония, европа, россия, сша, идеология, евросоюз, видео
Видео, Пятнашка, СВО, Спецоперация, Донбасс, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Пленные, европейцы, Южная Корея, Япония, Европа, Россия, США, идеология, Евросоюз

Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО

13:47 25.12.2023
 
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Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и его бойцы рассказали военкорам издания Украина.ру Роману Гнатюку и Игорю Гомольскому, побывавшим на позициях подразделения, о том, кто сейчас воюет в составе подразделения и какая идеология объединяет воинов со всего мира, приехавших защищать Россию и Донбасс
00:40 – Ахра Авидзба о том, как и почему интербригада "Пятнашка" превратилась в "Дикую дивизию Донбасса";
03:45 – доброволец из Южной Кореи о том, почему пошёл добровольцем в "Пятнашку"
04:51 - Ахра Авидзба о добровольцах из Японии и других экзотических стран, выбравших сторону России;
06:49 – о том, что считает критерием нашей победы;
11:58 – жизненный путь интербригады "Пятнашка" и её командира с 2014 года;
16:04 – как возникла традиция бесед командира "Пятнашки" с пленными и к чему она привела?
23:15 – о том, как бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" служат в интербригаде.
26:12 – о том, как возможно примирение людей, оказавшихся по разные стороны конфликта после того, как противостояние закончится.
 
ВидеоПятнашкаСВОСпецоперацияДонбассЧВК "Вагнер""вагнеровцы"ПленныеевропейцыЮжная КореяЯпонияЕвропаРоссияСШАидеологияЕвросоюз
 
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