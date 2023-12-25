Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО
Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и его бойцы рассказали военкорам издания Украина.ру Роману Гнатюку и Игорю Гомольскому, побывавшим на позициях подразделения, о том, кто сейчас воюет в составе подразделения и какая идеология объединяет воинов со всего мира, приехавших защищать Россию и Донбасс
00:40 – Ахра Авидзба о том, как и почему интербригада "Пятнашка" превратилась в "Дикую дивизию Донбасса";
03:45 – доброволец из Южной Кореи о том, почему пошёл добровольцем в "Пятнашку"
04:51 - Ахра Авидзба о добровольцах из Японии и других экзотических стран, выбравших сторону России;
06:49 – о том, что считает критерием нашей победы;
11:58 – жизненный путь интербригады "Пятнашка" и её командира с 2014 года;
16:04 – как возникла традиция бесед командира "Пятнашки" с пленными и к чему она привела?
23:15 – о том, как бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" служат в интербригаде.
26:12 – о том, как возможно примирение людей, оказавшихся по разные стороны конфликта после того, как противостояние закончится.
03:45 – доброволец из Южной Кореи о том, почему пошёл добровольцем в "Пятнашку"
04:51 - Ахра Авидзба о добровольцах из Японии и других экзотических стран, выбравших сторону России;
06:49 – о том, что считает критерием нашей победы;
11:58 – жизненный путь интербригады "Пятнашка" и её командира с 2014 года;
16:04 – как возникла традиция бесед командира "Пятнашки" с пленными и к чему она привела?
23:15 – о том, как бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" служат в интербригаде.
26:12 – о том, как возможно примирение людей, оказавшихся по разные стороны конфликта после того, как противостояние закончится.