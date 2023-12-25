https://ukraina.ru/20231225/1052377501.html

Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО

Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО - 25.12.2023 Украина.ру

Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО

Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и его бойцы рассказали военкорам издания Украина.ру Роману Гнатюку и Игорю Гомольскому, побывавшим на позициях подразделения, о том, кто сейчас воюет в составе подразделения и какая идеология объединяет воинов со всего мира, приехавших защищать Россию и Донбасс

2023-12-25T13:47

2023-12-25T13:47

2023-12-25T13:47

видео

пятнашка

сво

спецоперация

донбасс

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

пленные

европейцы

южная корея

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00:40 – Ахра Авидзба о том, как и почему интербригада "Пятнашка" превратилась в "Дикую дивизию Донбасса";03:45 – доброволец из Южной Кореи о том, почему пошёл добровольцем в "Пятнашку"04:51 - Ахра Авидзба о добровольцах из Японии и других экзотических стран, выбравших сторону России;06:49 – о том, что считает критерием нашей победы;11:58 – жизненный путь интербригады "Пятнашка" и её командира с 2014 года;16:04 – как возникла традиция бесед командира "Пятнашки" с пленными и к чему она привела? 23:15 – о том, как бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" служат в интербригаде.26:12 – о том, как возможно примирение людей, оказавшихся по разные стороны конфликта после того, как противостояние закончится.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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