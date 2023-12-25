Миронов предложил создать сертификат на реабилитацию для участников СВО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов указал на необходимость разработать единый реабилитационный сертификат для каждого участника спецоперации (СВО), передает 25 декабря телеграм-канал "Дума ТВ
"Участнику специальной военной операции должно быть абсолютно все равно, в каком учреждении он пройдет нужную ему реабилитацию: в частной клинике, в частном реабилитационном центре либо в государственном. Это всё должно оплачивать государство — либо через бюджет, либо через фонд "Защитники Отечества". А вот для него [участника СВО] необходимо разработать единый сертификат. Он выбирает, во-первых, чтобы было близко ехать, во-вторых, по профилю, что ему нужно", — объяснил Миронов.
Недавно президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил заслуги бойцов СВО, в том числе контрактников. Он подчеркнул, что всем, кто с оружием в руках защищает интересы страны, рискует жизнью, положены льготы. Важно, чтобы все были равны в правах и получали их без задержек и в полном объеме.
Президент согласился, что есть недоработки. Путин поручил Минобороны, Генштабу, социальному блоку правительства, парламентариям продумать пакет мер, чтобы все бойцы получили положенные по закону льготы, ради этого будут нужны изменения в законодательстве.
14 декабря, 16:05СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНРВоенные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.