https://ukraina.ru/20231225/1052375263.html

Миронов предложил создать сертификат на реабилитацию для участников СВО

Миронов предложил создать сертификат на реабилитацию для участников СВО - 25.12.2023 Украина.ру

Миронов предложил создать сертификат на реабилитацию для участников СВО

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов указал на необходимость разработать единый реабилитационный сертификат для каждого участника спецоперации (СВО), передает 25 декабря телеграм-канал "Дума ТВ

2023-12-25T13:01

2023-12-25T13:01

2023-12-25T13:01

сво

новости

реабилитация

миронов

бойцы

сертификация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102432/19/1024321941_0:159:2812:1740_1920x0_80_0_0_8ad91a58506f69e17fbf867b0da03aa6.jpg

"Участнику специальной военной операции должно быть абсолютно все равно, в каком учреждении он пройдет нужную ему реабилитацию: в частной клинике, в частном реабилитационном центре либо в государственном. Это всё должно оплачивать государство — либо через бюджет, либо через фонд "Защитники Отечества". А вот для него [участника СВО] необходимо разработать единый сертификат. Он выбирает, во-первых, чтобы было близко ехать, во-вторых, по профилю, что ему нужно", — объяснил Миронов.Недавно президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил заслуги бойцов СВО, в том числе контрактников. Он подчеркнул, что всем, кто с оружием в руках защищает интересы страны, рискует жизнью, положены льготы. Важно, чтобы все были равны в правах и получали их без задержек и в полном объеме.Президент согласился, что есть недоработки. Путин поручил Минобороны, Генштабу, социальному блоку правительства, парламентариям продумать пакет мер, чтобы все бойцы получили положенные по закону льготы, ради этого будут нужны изменения в законодательстве.

https://ukraina.ru/20231214/1052117715.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, реабилитация, миронов, бойцы, сертификация