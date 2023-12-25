https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html

Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация – это защитник суверенных стран

Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация – это защитник суверенных стран - 25.12.2023 Украина.ру

Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация – это защитник суверенных стран

О целях очередного визита в Донецкую Народную Республику, планах и конкретных предложениях, Донецке "тогда" и "сейчас", а также о перспективах развития сербско-российских отношений и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал сербский политик и общественный деятель, лидер партии "Сербская десница" Миша Вацич.

2023-12-25T10:29

2023-12-25T10:29

2023-12-25T10:30

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россия

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- Миша, с какой целью вы прибыли в зону проведения СВО? Чего ожидаете от этой поездки?- Одна из целей — ознакомление с ситуацией и реальностью на месте. Цель — поддержать своих братьев. Не только как серб — русских, но и как сербский патриот — русских патриотов и как борец против американской гегемонии, империализма, глобализма и либеральных ценностей. Меня интересует любая борьба за свободу независимых народов. Я уже во второй раз в Донецке, в первый раз я был свидетелем референдума и потому моей целью было подтвердить то, что я был прав, когда выступал в качестве наблюдателя на референдуме и свидетельствовал о демократичности и свободе выражения воли граждан. Тогда они буквально в праздничной атмосфере голосовали со словами «мы возвращаемся домой». Через полтора года я вижу, что это действительно их дом, Российская Федерация, что российский народ успешно борется и противостоит западным агрессорам. А самая важная цель — чтобы эти люди видели, что они не одиноки, что это не только их борьба, а борьба всех свободных людей и как я воспринимаю их борьбу, как свою, так и многие другие по всей Европе.Я приехал из страны, которая не ввела санкции против России и не будет их вводить, и возвращаюсь в мою Сербию, чтобы показать руководству своей страны, что такой подход правильный, что они не ошибаются и должны придерживаться прежней точки зрения и никогда не вводить санкции. Так что много целей, которые все достигнуты в ходе этой поездки.- Какого рода поддержку вы могли бы оказать Донецку?- У меня есть конкретный план помощи, как помочь в нашей совместной сербско-русской борьбе. И Донбасс, и Сербия подвергаются постоянным нападкам со стороны НАТО и Запада. Нас бомбили двадцать четыре года назад, вы сейчас и уже девять лет под прямой атакой, а мы сейчас под политической и экономической.Так что сотрудничество двух народов необходимо с целью повышения боевого духа и распространения идей сопротивления. Мы первыми приняли удар НАТО, тогда в некотором смысле мы были одни. Была русская, так сказать, моральная поддержка, но Россия тогда еще только поднималась с колен, сейчас Россия встала и готова защищать и свой народ и другие народы, как мы видим, например, в Венесуэле, Сирии, Ливии и по всей Африке. Сейчас Российская Федерация — это защитник суверенных стран. В значительной мере именно Сербия своими жертвами оттянула на себя силы Запада, чтобы позволить России подняться и дать отпор.Сейчас нам необходим общий ответ на эту агрессию. Из-за сложной политической ситуации и постоянных угроз НАТО, в окружении которого находится Сербия, мы не можем военной силой участвовать в боях на Донбассе, но наши сердца полностью с русскими солдатами и русским народом. Моя политическая организация готова стать политической основой этой идеи в Сербии. «Сербская десница», председателем которой я являюсь, ведет в Сербии кампанию за признание результатов референдума и по вопросу Крыма, и по вопросу ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, чтобы официально признать их частью Российской Федерации. Мы продвигаем институты ДНР и ЛНР и готовы обеспечить для их представителей возможности доступа к сербским СМИ, а также организовать визиты в Сербию.Затем можем предложить организацию международных конференций на тему войны на Донбассе и всех тех преступлений, которые неонацистский киевский режим пытается скрыть от мировой общественности. Белград — исключительно подходящее место, откуда правда может распространяться и на Запад, и по всему миру.Также мы занимаемся надзором за действиями антироссийских активистов, как украинцев, так и российских либералов, которые сбежали в Сербию, противостоять им и разоблачать их предательскую деятельность, не имеющую ничего общего с борьбой за свободу, за права человека, за право высказывать иные политические взгляды, а являющуюся конкретным предательством их родины — России, находящейся в тяжелой ситуации, и их народа, который борется за свою свободу. То есть их работа это никакая не борьба за свободу, как раз Путин — защитник свободы, находящейся под угрозой не только у этнических русских на Юго-Западной границе, а свободы всех народов, оказавшихся под давлением Запада, пытающегося путем государственных переворотов, «майданов» и разных цветных революций разрушить их страны и свергнуть власть. Путин — истинный защитник народной воли.Кроме саботажа их деятельности, мы намереваемся организовать кампанию по поддержке вашей борьбы путем того, что мы уже очень успешно делали — рисовать муралы, печатать постеры, плакаты, организовывать митинги в поддержку русского народа и СВО.Ранее мы нарисовали четыре мурала: Гиви, Моторола, Путин и Вагнер, готовы нарисовать еще много других. Обо всем этом я говорил со многими людьми на Донбассе, от армейских командиров до главы городской администрации и вообще с русскими патриотами.И то, что, как я думаю важнее всего, это гуманитарная акция по сбору помощи для Донбасса. Однако сейчас проблема в том, что все собранное в Сербии некому доставлять, российское посольство этого не берет, так что кто-то должен привезти лично. Так что нам необходимо логистическое сотрудничество, чтобы все это бестаможенно можно было доставить в Россию. Это очень важный вопрос, и мы призываем подумать об этом ваших читателей.— Это ведь уже не первый ваш визит в Донецк. Какие перемены бросились в глаза?- Думаю, что все изменилось к лучшему, у населения стало меньше страха. Ранее люди были в неизвестности, не знали, что будет впереди. Сейчас же, через год, на фоне успехов на фронте вроде Бахмута, со дня на день Авдеевка будет освобождена, а затем и другие города. Для меня особенно важен Славянск, как первый город «Русской весны», и я жду его освобождения.Перемены в основном в том, что впервые за девять лет от основания Донецкой Народной Республики бюджет Российской Федерации официально стоит за бюджетом Донецка и города и всей области и может конкретно повлиять на улучшение жизни жителей, на их защиту. Во всех аспектах сделан огромный шаг вперед. Конечно по-прежнему, к сожалению, люди гибнут, неонацисты жестоко обстреливают мирных жителей. Пока я был здесь, несколько раз слышал ракетные обстрелы.Хочу сказать, что перемена в том, что люди стараются продолжать нормальную жизнь, город украшен, люди видят, что предстоят Рождественские праздники, крепко верят в Господа нашего Иисуса Христа и верят в своих героев. У меня была возможность посетить батальон святого Михаила Архангела, православный батальон, это действительно великолепные парни. Когда я был в прошлый раз было хорошо, а сейчас еще лучше и надеюсь, что когда приеду еще, будет еще лучше. Донецк — часть России, русская армия освобождает город за городом и это прекрасно.- Киевский режим организует травлю, а порой и охоту на публичных лиц, решившихся приехать в ДНР. Не боитесь стать очередной целью?- Террористы есть террористы. Не удивительно. Со стороны США против меня введены санкции и это нормально, так и здесь – преступники объединяют свои усилия, так же как албанские террористы запрещают мне въезд в Косово, мусульманские террористы — в Боснию.Для того, чтобы зло победило, достаточно, чтобы добрые люди сидели сложа руки. А я не хочу, чтобы зло победило и, как борец за истину и правду, человек, который всегда на стороне добра и готов за это пострадать – я не боюсь ничего, а уж тем более пустых угроз американских лакеев, откуда бы они ни были, с Балкан или из Восточной Европы. Пусть каждый делает то, что должен, и я делаю то, во что верю и продолжу приезжать в ДНР.- Стоит ли ожидать дальнейшего сближения России и Сербии на фоне бушующих в мире геополитических штормов?- Точно знаю, что не будут отдаляться, а будут ли сближаться, — это зависит от политического выбора. Партия, председателем которой я являюсь – за самое тесное сближение Сербии и России. Сейчас мы далеко не самая мощная политическая сила, но с ростом нашего влияния будет гарантировано сближение наших стран. Подчеркну, что главная политическая сила в Сербии (Сербская прогрессивная партия – прим. авт.) сейчас не за отдаление, в худшем случае все останется на прежнем уровне, то есть Сербия не введет санкции. А будет ли Сербия приближаться — я не могу утверждать, что таковы намерения нынешних властей, но точно не намереваются отдаляться. Мои намерения — приближаться.И конечно же все зависит не только от нас, сербов, так как мы — это одна сторона в этой встрече двух народов и двух стран. Многое зависит и от России. Россия должна быть гораздо активнее. Если бы Россия хотя бы показала больше интереса, готовности помочь Сербии и сербскому народу в том, что мы сейчас переносим из-за того, что Запад нас наказывает за отказ от введения санкций, тогда бы даже нынешняя власть была бы готова к большему сближению, так как видела бы, что Россия готова помочь и что Россия активна. Мы экономически зависим от Запада – например, две трети экспорта приходится на ЕС – и если бы российский капитал компенсировал тот ущерб, который терпит Сербия, тогда и Сербия смогла бы еще теснее работать с Российской Федерацией. В Сербии есть политики, которые за то, чтобы больше, меньше или средне сотрудничать с Россией, но пока не существует весомой политической силы, которая была бы против России.

https://ukraina.ru/20231124/1051309030.html

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, россия, сербия, запад