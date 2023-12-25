Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года - 25.12.2023 Украина.ру
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Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года
Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года - 25.12.2023 Украина.ру
Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года
Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных лузеров американской политики в 2023 году
2023-12-25T07:56
2023-12-25T08:00
сша
политик
рейтинг
джо байден
список
новости
зарубежье
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Телеканал объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего американского лидера и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе.Компанию Байдену в списке неудачников составили Кевин Маккарти, который в начале года с 15-го раза был избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, которая не сумела переизбраться мэром Чикаго. Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве.А Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.
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сша, политик, рейтинг, джо байден, список, новости, зарубежье
США, политик, рейтинг, Джо Байден, список, Новости, Зарубежье

Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года

07:56 25.12.2023 (обновлено: 08:00 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных лузеров американской политики в 2023 году
Телеканал объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего американского лидера и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе.

"В дополнение к вопросам о возрасте и о том, какую выгоду он получил от работы вице-президентом (в администрации Барака Обамы - ред.), Байден также столкнулся с негодованием прогрессивного крыла (собственной Демократической партии - ред.) из-за своей поддержки Израиля в войне против (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - передает телеканал.

Компанию Байдену в списке неудачников составили Кевин Маккарти, который в начале года с 15-го раза был избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, которая не сумела переизбраться мэром Чикаго.
Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве.
А Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.
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