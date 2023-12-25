https://ukraina.ru/20231225/1052369630.html

Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года

Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года - 25.12.2023 Украина.ру

Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года

Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных лузеров американской политики в 2023 году

2023-12-25T07:56

2023-12-25T07:56

2023-12-25T08:00

сша

политик

рейтинг

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новости

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Телеканал объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего американского лидера и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе.Компанию Байдену в списке неудачников составили Кевин Маккарти, который в начале года с 15-го раза был избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, которая не сумела переизбраться мэром Чикаго. Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве.А Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.

https://ukraina.ru/20231224/1052363660.html

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сша, политик, рейтинг, джо байден, список, новости, зарубежье