https://ukraina.ru/20231225/1052369630.html
Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года
Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года - 25.12.2023 Украина.ру
Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года
Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных лузеров американской политики в 2023 году
2023-12-25T07:56
2023-12-25T07:56
2023-12-25T08:00
сша
политик
рейтинг
джо байден
список
новости
зарубежье
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Телеканал объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего американского лидера и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе.Компанию Байдену в списке неудачников составили Кевин Маккарти, который в начале года с 15-го раза был избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, которая не сумела переизбраться мэром Чикаго. Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве.А Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.
https://ukraina.ru/20231224/1052363660.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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сша, политик, рейтинг, джо байден, список, новости, зарубежье
США, политик, рейтинг, Джо Байден, список, Новости, Зарубежье
Телеканал Fox News включил Байдена в список главных политических неудачников года
07:56 25.12.2023 (обновлено: 08:00 25.12.2023)
Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных лузеров американской политики в 2023 году
Телеканал объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего американского лидера и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе.
"В дополнение к вопросам о возрасте и о том, какую выгоду он получил от работы вице-президентом (в администрации Барака Обамы - ред.), Байден также столкнулся с негодованием прогрессивного крыла (собственной Демократической партии - ред.) из-за своей поддержки Израиля в войне против (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - передает телеканал.
Компанию Байдену в списке неудачников составили Кевин Маккарти, который в начале года с 15-го раза был избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, которая не сумела переизбраться мэром Чикаго.
Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве.
А Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.