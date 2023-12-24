https://ukraina.ru/20231224/1052367375.html
ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр
ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр - 24.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр
При обстреле со стороны Украины повреждено здание донецкой школы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале 24 декабря
2023-12-24T17:51
2023-12-24T17:51
2023-12-24T17:51
новости
россия
новые регионы
днр
донецкая народная республика
донецк
горловка
всу
обстрелы
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/10/1052175238_0:136:960:676_1920x0_80_0_0_6cf3b1a6d77819cac300139f081b19dd.jpg
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что с 14:30 до 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядом натовского калибра 155 миллиметров.В ведомстве также сообщили, что в результате украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения.
https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/10/1052175238_0:46:960:766_1920x0_80_0_0_d32e9376a48362e53cdba9b18fa6cfc3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, всу, обстрелы, школа, алексей кулемзин
Новости, Россия, Новые регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, ВСУ, обстрелы, Школа, Алексей Кулемзин
ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр
При обстреле со стороны Украины повреждено здание донецкой школы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале 24 декабря