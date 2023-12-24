ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр - 24.12.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр
ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр - 24.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр
При обстреле со стороны Украины повреждено здание донецкой школы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале 24 декабря
2023-12-24T17:51
2023-12-24T17:51
новости
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новые регионы
днр
донецкая народная республика
донецк
горловка
всу
обстрелы
школа
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что с 14:30 до 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядом натовского калибра 155 миллиметров.В ведомстве также сообщили, что в результате украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения.
https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html
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новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, всу, обстрелы, школа, алексей кулемзин
Новости, Россия, Новые регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, ВСУ, обстрелы, Школа, Алексей Кулемзин

ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр

17:51 24.12.2023
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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При обстреле со стороны Украины повреждено здание донецкой школы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале 24 декабря
"В результате обстрела Кировского района в посёлке шахты им. Абакумова по ул. Кирова повреждено остекление школы № 85", - написал Кулемзин.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что с 14:30 до 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядом натовского калибра 155 миллиметров.
В ведомстве также сообщили, что в результате украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения.
флаг Исландии - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
13:15
Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабряИсландия объявила о присоединению к ряду коалиций по помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостиРоссияНовые регионыДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаВСУобстрелыШколаАлексей Кулемзин
 
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Заголовок открываемого материала
18:40Электронные повестки на Украине и за рубежом. Итоги 24 декабря
17:51ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр
17:18"Это позволит Путину выиграть": Боррель испугался победы России в украинском конфликте
16:59США расширили свою территорию в Арктике
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15:02Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
14:54ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
14:21Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ
13:54Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
13:41Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС
13:40Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский
13:15Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабря
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