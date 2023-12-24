https://ukraina.ru/20231224/1052367375.html

ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр

ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр - 24.12.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли школу в Донецке - мэр

При обстреле со стороны Украины повреждено здание донецкой школы, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале 24 декабря

2023-12-24T17:51

2023-12-24T17:51

2023-12-24T17:51

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что с 14:30 до 15:05 украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядом натовского калибра 155 миллиметров.В ведомстве также сообщили, что в результате украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения.

https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html

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новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, всу, обстрелы, школа, алексей кулемзин