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Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ - 24.12.2023 Украина.ру

Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ

В результаты украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-24T14:21

2023-12-24T14:21

2023-12-24T14:21

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"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 декабря по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Ртутной, 15 ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении СЦКК.Утром 24 декабря в 9:50 ведомство зафиксировало обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По Никитовскому району Горловки украинская армия выпустила 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка. В Горловке находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, днр, горловка, обстрелы, всу, ранение