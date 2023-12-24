https://ukraina.ru/20231224/1052366636.html
Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ - 24.12.2023 Украина.ру
Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ
В результаты украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-24T14:21
2023-12-24T14:21
2023-12-24T14:21
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"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 декабря по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Ртутной, 15 ранена женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении СЦКК.Утром 24 декабря в 9:50 ведомство зафиксировало обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По Никитовскому району Горловки украинская армия выпустила 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.Горловка расположена в 50 км к северу от Донецка. В Горловке находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html
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Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, днр, горловка, обстрелы, всу, ранение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, ДНР, Горловка, обстрелы, ВСУ, ранение
Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ
В результаты украинского обстрела Горловки ранена женщина 1985 года рождения, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)