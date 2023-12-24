США расширили свою территорию в Арктике - 24.12.2023 Украина.ру
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США расширили свою территорию в Арктике
США расширили свою территорию в Арктике - 24.12.2023 Украина.ру
США расширили свою территорию в Арктике
Соединённые Штаты заявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента
2023-12-24T16:59
2023-12-24T16:59
новости
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госдеп сша
территория
арктика
берингово море
зарубежье
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Одной из главных целей такого расширения в Госдепартаменте США назвали получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях. Кроме того, так находятся месторождения нефти и газа.Расширенный континентальный шельф занимает площадь в основном в Арктике и Беринговом море. Эта зона отмечается как имеющая растущее стратегическое значение. На неё также претендуют Канада и Россия.Кроме того, американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что освоение Арктического региона - один из основных приоритетов России. Там активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", добавил он.
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новости, сша, госдеп сша, территория, арктика, берингово море, зарубежье
Новости, США, Госдеп США, территория, Арктика, Берингово море, Зарубежье

США расширили свою территорию в Арктике

16:59 24.12.2023
 
© РИА Новости . Вера Костамо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Вера Костамо
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Соединённые Штаты заявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента
"Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — готовится в заявлении.
Одной из главных целей такого расширения в Госдепартаменте США назвали получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях. Кроме того, так находятся месторождения нефти и газа.
Расширенный континентальный шельф занимает площадь в основном в Арктике и Беринговом море. Эта зона отмечается как имеющая растущее стратегическое значение. На неё также претендуют Канада и Россия.
Кроме того, американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.
Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что освоение Арктического региона - один из основных приоритетов России. Там активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", добавил он.
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