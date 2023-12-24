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Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС

Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС - 24.12.2023 Украина.ру

Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС

Действующий президент Молдавии Майя Санду будет баллотироваться на второй срок и инициирует организации референдума о вступлении в ЕС, сообщили 24 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы молдавского государства

2023-12-24T13:41

2023-12-24T13:41

2023-12-24T13:41

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Санду отметила, что стране предстоит предпринять важные шаги, и она готова продолжать, если народ „даст уверенность в новом мандате в 2024 году“, приводит её слова пресс-служба.14 декабря саммит Евросоюза принял решение о запуске переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.Майя Санду стала президентом Молдавии по результатам выборов ноября 2020 года, в конце декабря она вступила в должность. Следующие президентские выборы в Молдавии должны состояться в 2024 году.

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новости, молдавия, зарубежье, евросоюз, санду, выборы, президентские выборы