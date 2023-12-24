Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС - 24.12.2023 Украина.ру
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Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС
Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС - 24.12.2023 Украина.ру
Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС
Действующий президент Молдавии Майя Санду будет баллотироваться на второй срок и инициирует организации референдума о вступлении в ЕС, сообщили 24 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы молдавского государства
2023-12-24T13:41
2023-12-24T13:41
новости
молдавия
зарубежье
евросоюз
санду
выборы
президентские выборы
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Санду отметила, что стране предстоит предпринять важные шаги, и она готова продолжать, если народ „даст уверенность в новом мандате в 2024 году“, приводит её слова пресс-служба.14 декабря саммит Евросоюза принял решение о запуске переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.Майя Санду стала президентом Молдавии по результатам выборов ноября 2020 года, в конце декабря она вступила в должность. Следующие президентские выборы в Молдавии должны состояться в 2024 году.
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новости, молдавия, зарубежье, евросоюз, санду, выборы, президентские выборы
Новости, Молдавия, Зарубежье, Евросоюз, Санду, выборы, президентские выборы

Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС

13:41 24.12.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
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Действующий президент Молдавии Майя Санду будет баллотироваться на второй срок и инициирует организации референдума о вступлении в ЕС, сообщили 24 декабря журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы молдавского государства
"Спустя три года своего мандата глава государства объявляет, что будет баллотироваться на новый мандат и просит парламент организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Республики Молдова в Европейский Союз", - сообщили в пресс-службе.
Санду отметила, что стране предстоит предпринять важные шаги, и она готова продолжать, если народ „даст уверенность в новом мандате в 2024 году“, приводит её слова пресс-служба.
"Прошу парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим", - отметила Санду.
14 декабря саммит Евросоюза принял решение о запуске переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
Майя Санду стала президентом Молдавии по результатам выборов ноября 2020 года, в конце декабря она вступила в должность. Следующие президентские выборы в Молдавии должны состояться в 2024 году.
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