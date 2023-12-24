https://ukraina.ru/20231224/1052364578.html

"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ

"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ - 24.12.2023 Украина.ру

"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ

В каждом украинском городе установят блок-посты для усиления мобилизации, написал бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак в Facebook*

2023-12-24T12:29

2023-12-24T12:29

2023-12-24T12:30

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Он отметил необходимость "смены ребят на фронте", заявив, что в пехоту отправятся "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся“.Официально информацию до сих пор не подтвердили.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.Во врем пресс-конференции 19 декабря Зеленский заявил, что руководству армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20231223/1052357940.html

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