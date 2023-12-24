https://ukraina.ru/20231224/1052364578.html
"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ
"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ - 24.12.2023 Украина.ру
"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ
В каждом украинском городе установят блок-посты для усиления мобилизации, написал бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак в Facebook*
2023-12-24T12:29
2023-12-24T12:29
2023-12-24T12:30
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Он отметил необходимость "смены ребят на фронте", заявив, что в пехоту отправятся "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся“.Официально информацию до сих пор не подтвердили.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.Во врем пресс-конференции 19 декабря Зеленский заявил, что руководству армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20231223/1052357940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, ивано-франковск, всу, мобилизация
Новости, Украина, Ивано-Франковск, ВСУ, мобилизация
"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ
12:29 24.12.2023 (обновлено: 12:30 24.12.2023)
В каждом украинском городе установят блок-посты для усиления мобилизации, написал бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак в Facebook*
"С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы беремся за мобилизацию", - написал Кишак.
Он отметил необходимость "смены ребят на фронте", заявив, что в пехоту отправятся "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся“.
Официально информацию до сих пор не подтвердили.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
Во врем пресс-конференции 19 декабря Зеленский заявил, что руководству армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.