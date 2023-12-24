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Общий ущерб Крыму от водной блокады составил около 6 трлн рублей - Константинов

Общий ущерб Крыму от водной блокады составил около 6 трлн рублей - Константинов - 24.12.2023 Украина.ру

Общий ущерб Крыму от водной блокады составил около 6 трлн рублей - Константинов

Общий ущерб Крыму от водной блокады, организованной Украиной, составил около 6 триллионов рублей, заявил глава крымского парламенте Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24"

2023-12-24T09:36

2023-12-24T09:36

2023-12-24T09:36

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крымчане

водная блокада

суд

владимир константинов

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Общественная палата Крыма в своём иске требует признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере 3 триллионов рублей, а ущерб, нанесённый предприятиям, составил более 2,5 триллиона рублей, отметил глава крымского парламента.Константинов подчеркнул, что украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения украинского кризиса.Ранее Константинов сообщил, что в Арбитражный суд Республики Крым поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики.Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром".Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоялось 31 июля в Арбитражном суде.Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.

https://ukraina.ru/20231005/1049935032.html

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новости, россия, украина, крым, крымчане, водная блокада, суд, владимир константинов