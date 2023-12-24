"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс
Крым стал частью России и ему удалось избежать гражданской войны. Когда у жителей на востоке Украины наступил острый период, крымчане не смогли оставаться в стороне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Для крымчан военный конфликт на Украине начался еще в 2014 году. С тех пор и по сей я являюсь непосредственным участником крымского добровольческого движения — народного ополчения, рассказал начмед.
Очень хорошо, что крымчане смогли избежать фазы гражданской войны. Хорошо, что Крым стал частью России. Ее горячо приветствовали, на полуострове был проведен референдум, добавил военный.
"Они (власти Украины, украинская пропаганда. - Ред.) говорят, что "под дулами автоматов", но такой явки я в своей жизни еще не видел. Люди шли и радовались, плакали", - подчеркнул начальник медицинской службы.
Соответственно, когда у наших братьев на востоке Украины наступил острый период, я просто не смог оставаться в стороне. Решил помочь и помогаю до сих пор, резюмировал собеседник Украина.ру.
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