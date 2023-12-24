"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс - 24.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231224/1052345234.html
"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс
"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс - 24.12.2023 Украина.ру
"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс
Крым стал частью России и ему удалось избежать гражданской войны. Когда у жителей на востоке Украины наступил острый период, крымчане не смогли оставаться в стороне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-24T04:00
2023-12-24T04:00
новости
россия
украина
крым
вс рф
сво
референдум
доброволец
гражданская война
крымчане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102247/08/1022470897_0:0:2590:1458_1920x0_80_0_0_fb5898c103825a53445af3b5ab75db52.jpg
Для крымчан военный конфликт на Украине начался еще в 2014 году. С тех пор и по сей я являюсь непосредственным участником крымского добровольческого движения — народного ополчения, рассказал начмед.Очень хорошо, что крымчане смогли избежать фазы гражданской войны. Хорошо, что Крым стал частью России. Ее горячо приветствовали, на полуострове был проведен референдум, добавил военный.Соответственно, когда у наших братьев на востоке Украины наступил острый период, я просто не смог оставаться в стороне. Решил помочь и помогаю до сих пор, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052279978.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102247/08/1022470897_0:0:2590:1944_1920x0_80_0_0_539cef1ef904392e0d8474104eb5df95.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, крым, вс рф, сво, референдум, доброволец, гражданская война, крымчане, донбасс
Новости, Россия, Украина, Крым, ВС РФ, СВО, референдум, доброволец, гражданская война, крымчане, Донбасс

"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс

04:00 24.12.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие памятника "Вежливым людям" в Крыму
Открытие памятника Вежливым людям в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Крым стал частью России и ему удалось избежать гражданской войны. Когда у жителей на востоке Украины наступил острый период, крымчане не смогли оставаться в стороне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Для крымчан военный конфликт на Украине начался еще в 2014 году. С тех пор и по сей я являюсь непосредственным участником крымского добровольческого движения — народного ополчения, рассказал начмед.
Очень хорошо, что крымчане смогли избежать фазы гражданской войны. Хорошо, что Крым стал частью России. Ее горячо приветствовали, на полуострове был проведен референдум, добавил военный.

"Они (власти Украины, украинская пропаганда. - Ред.) говорят, что "под дулами автоматов", но такой явки я в своей жизни еще не видел. Люди шли и радовались, плакали", - подчеркнул начальник медицинской службы.

Соответственно, когда у наших братьев на востоке Украины наступил острый период, я просто не смог оставаться в стороне. Решил помочь и помогаю до сих пор, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Николай Арутюнов интервью - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 04:00
Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНРСоциолог, руководитель Культурного Пространства "Солнце Севера" Николай Арутюнов об отношении к спецоперации в российских академических кругах, Народном университете им. Дарьи Дугиной, целостном мировоззрении жителей Донбасса и о том, почему Россию нужно интегрировать в культурное пространство новых регионов, а не наоборот
 
НовостиРоссияУкраинаКрымВС РФСВОреферендумдоброволецгражданская войнакрымчанеДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой Запада
05:00Эксперт раскрыл, почему Зеленский хочет "утопить" Залужного, пока тот готовится "похоронить" его рейтинг
04:30"Хвост виляет собакой": эксперт о том, как Зеленский навязывает свою игру и позорно вертит американцами
04:03Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина"
04:00"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс
03:48Доброволец из батальона "Русь": Остановившись, ты даешь противнику возможность зарыться в землю
03:26В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликта
03:09Западная Украина за минувшую неделю: Коррупционные скандалы во Львове и давление на венгров и румын
02:44Мечтает о распаде "империи зла" и рассуждает о божественном духе. Чем занимается Александр Турчинов
02:33"Вокруг Булгакова": Харьков и любовницы
02:32Владимир Корнилов: Даже если Запад "завалит" Россию финансами, к 2027 году она точно выбьет ВСУ из Одессы
02:05Юрий Кнутов: Россия устроит кровопускание ВСУ, даже если Украина мобилизует полмиллиона в 2024 году
18:41Николай Азаров, биография
18:33"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в стране
18:27Вячеслав Черновил: "комсомольский шнурок", "зековский генерал", борец за независимость
18:14Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии
18:00Автомобили для фронта и военкомов, цифровые повестки. Итоги 23 декабря на Украине
17:40На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
17:22Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений
17:05Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"
Лента новостейМолния