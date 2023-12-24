https://ukraina.ru/20231224/1052345234.html

"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс

"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс - 24.12.2023 Украина.ру

"Радовались и плакали": начмед батальона о том, как крымчане выбрали Россию и теперь освобождают Донбасс

Крым стал частью России и ему удалось избежать гражданской войны. Когда у жителей на востоке Украины наступил острый период, крымчане не смогли оставаться в стороне. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"

2023-12-24T04:00

2023-12-24T04:00

2023-12-24T04:00

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крымчане

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Для крымчан военный конфликт на Украине начался еще в 2014 году. С тех пор и по сей я являюсь непосредственным участником крымского добровольческого движения — народного ополчения, рассказал начмед.Очень хорошо, что крымчане смогли избежать фазы гражданской войны. Хорошо, что Крым стал частью России. Ее горячо приветствовали, на полуострове был проведен референдум, добавил военный.Соответственно, когда у наших братьев на востоке Украины наступил острый период, я просто не смог оставаться в стороне. Решил помочь и помогаю до сих пор, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052279978.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, крым, вс рф, сво, референдум, доброволец, гражданская война, крымчане, донбасс