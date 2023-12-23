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"Ледяная и горячая": Пушков ответил на слова финского министра о войне с Россией

"Ледяная и горячая": Пушков ответил на слова финского министра о войне с Россией - 23.12.2023 Украина.ру

"Ледяная и горячая": Пушков ответил на слова финского министра о войне с Россией

Западные страны уже ведут против России одновременно "ледяную" и "горячую" войну, а не только готовятся к "холодной", заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккяненай. Об этом Пушков написал в своём телеграм-канале

2023-12-23T07:14

2023-12-23T07:14

2023-12-23T07:15

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Хяккянен ранее заявил, что западные страны, увеличивая военное производство для дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве, готовятся к "новой холодной войне" с Россией."Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только "готовятся к холодной войне" с Россией, - в то время, как уже почти два года они сами её против России ведут, причём в самой активной форме", - отметил сенатор.По его словам, готовились они к ней уже с 2014 года, "когда ввели первые санкции против России", а с точки зрения расширения НАТО на восток - ещё раньше. И даже в годы "холодной войны" отношения между Западом и Москвой "были неизмеримо лучше, чем сейчас", несмотря на Карибский и другие кризисы.В частности, подчеркнул Пушков, советский газ шёл в Западную Европу и "никто не взрывал трубопроводы" даже в самый разгар "холодной войны"."Ныне же Запад ведёт против России не холодную, а уже "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь "готовится к новой холодной войне", к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь её инициатором", - подытожил сенатор.

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новости, россия, алексей пушков, сенатор, финляндия, запад, антироссийские санкции, холодная война, война