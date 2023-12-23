https://ukraina.ru/20231223/1052350174.html

"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор

"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор - 23.12.2023 Украина.ру

"Ей Богу клоуны". Блогер Подоляка отреагировал на украинский приговор

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал заочно вынесенный ему 22 декабря приговор о лишении свободы сроком на 12 лет за сотрудничество и оправдание Спецоперации. То, что ему запретили занимать должности на Украине он оценил лаконично: "ей Богу клоуны"

2023-12-23T01:53

2023-12-23T01:53

2023-12-23T01:55

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Подоляка также отметил, что уголовное дело на него было заведено ещё весной 2022 года. Он также намекнул, что на его жизнь несколько раз покушались, "вероятно, чтобы упростить "суду" его работу". Напомним, суд в Сумской области Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы военного блогера Юрия Подоляку и признал его виновным в оправдании действий России. Приговор также содержит санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет. Как отмечает прокуратура, Подоляка является уроженцем Сум, в 2014 году он переехал в Россию. Служба безопасности Украины также заочно предъявила блогеру обвинение в госизмене.Ранее убитого 6 декабря экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд Львова, причём соответствующая повестка была выписана уже после его смерти, а явиться на заседание Кива должен 27 декабря.

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новости, украина, юрий подоляка, розыск, мвд, сбу, сво, спецоперация