Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова - 19.12.2023 Украина.ру
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Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова
Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова - 19.12.2023 Украина.ру
Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова
Убитого 6 декабря экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд Львова, причем соответствующая повестка была выписана уже после его смерти, а явиться на заседание Кива должен 27 декабря. Об этом сообщило украинское издание "Новое время"
2023-12-19T16:57
2023-12-19T16:57
новости
украина
львов
суд
илья кива
повестка
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"Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - говорится в публикации.В среду, 6 декабря, тело 46-летнего экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы было найдено на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области.Почти сразу ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что сделано это было в рамках "спецоперации".Это не первый раз, когда киевский режим вызывает в суд или судит уже умерших людей. В октябре Малиновский суд в Одессе приговорил к пожизненному заключению погибшего ранее в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.Погибшего признали виновным в измене украинскому государству и сотрудничестве с российскими властями. Одесский суд также решил конфисковать имущество Стемоусова и взыскать с мертвеца деньги на покрытие судебных расходов.Тогда украинские СМИ утверждали, что Киев судил Стремоусова как живого потому что местные власти не могли официально подтвердить его гибель.
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новости, украина, львов, суд, илья кива, повестка
Новости, Украина, Львов, Суд, Илья Кива, повестка

Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова

16:57 19.12.2023
 
© Илья Кива/ФейсбукИлья Кива
Илья Кива
© Илья Кива/Фейсбук
Читать в
Убитого 6 декабря экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд Львова, причем соответствующая повестка была выписана уже после его смерти, а явиться на заседание Кива должен 27 декабря. Об этом сообщило украинское издание "Новое время"
"Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - говорится в публикации.
© NV | nv.ua | Радіо NV | Новини України | Аналітика | В телеграм-канал
© NV | nv.ua | Радіо NV | Новини України | Аналітика | В телеграм-канал
В среду, 6 декабря, тело 46-летнего экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы было найдено на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области.
Почти сразу ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что сделано это было в рамках "спецоперации".
Это не первый раз, когда киевский режим вызывает в суд или судит уже умерших людей. В октябре Малиновский суд в Одессе приговорил к пожизненному заключению погибшего ранее в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Погибшего признали виновным в измене украинскому государству и сотрудничестве с российскими властями. Одесский суд также решил конфисковать имущество Стемоусова и взыскать с мертвеца деньги на покрытие судебных расходов.
Тогда украинские СМИ утверждали, что Киев судил Стремоусова как живого потому что местные власти не могли официально подтвердить его гибель.
кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 10:51
Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрелВечером 6 декабря стало известно об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, который в последнее время жестко оппонировал киевскому режиму. Практически сразу ответственность за его гибель взяли на себя украинские спецслужбы
 
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