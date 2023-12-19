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Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова

Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова - 19.12.2023 Украина.ру

Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова

Убитого 6 декабря экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд Львова, причем соответствующая повестка была выписана уже после его смерти, а явиться на заседание Кива должен 27 декабря. Об этом сообщило украинское издание "Новое время"

2023-12-19T16:57

2023-12-19T16:57

2023-12-19T16:57

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"Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - говорится в публикации.В среду, 6 декабря, тело 46-летнего экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы было найдено на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Московской области.Почти сразу ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что сделано это было в рамках "спецоперации".Это не первый раз, когда киевский режим вызывает в суд или судит уже умерших людей. В октябре Малиновский суд в Одессе приговорил к пожизненному заключению погибшего ранее в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.Погибшего признали виновным в измене украинскому государству и сотрудничестве с российскими властями. Одесский суд также решил конфисковать имущество Стемоусова и взыскать с мертвеца деньги на покрытие судебных расходов.Тогда украинские СМИ утверждали, что Киев судил Стремоусова как живого потому что местные власти не могли официально подтвердить его гибель.

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новости, украина, львов, суд, илья кива, повестка