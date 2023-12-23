Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии - 23.12.2023 Украина.ру
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Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии
Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии - 23.12.2023 Украина.ру
Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии
Сербская оппозиция пытается оспорить результаты внеочередных парламентских и местных выборов, прошедших 17 декабря. В Белграде, а теперь и в других городах страны каждый вечер проходят уличные акции, участники которых перекрывают улицы и блокируют работу государственных учреждений.
2023-12-23T18:14
2023-12-23T18:15
эксклюзив
владимир зотов
сербия
александр вучич
косово
майдан
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Напомним, на выборах победил блок "Сербия не смеет останавливаться", возглавляемый действующим президентом Александром Вучичем. Он набрал 48% голосов. Второе место заняла оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" (23% голосов). На третьем месте (7%) оказалась Социалистическая партия во главе с Ивицей Дачичем."Сербия против насилия" была сформирована весной этого года в качестве реакции на инциденты с массовой стрельбой в сербских школах, унесших жизни 17 человек. Новое объединение моментально политизировалось, а возглавили его носители прозападных убеждений, имеющие долгую историю связей с посольствами США и их союзников – бывший мэр Белграда Драган Джилас, депутат парламента Мирослав Алексич и активистка из Воеводины Мариника Тепич.Ещё до дня голосования "Сербия против насилия" дала понять, что она готова смириться лишь с тем результатом, который её устроит. И действительно, после обнародования результатов подсчёта голосов у здания Республиканской избирательной комиссии собралась толпа, выкрикивавшая лозунги, суть которых сводилась к требованиям отменить итоги выборов. Участники акции начали закидывать здание РИК различными предметами, часть протестовавших смогла проникнуть внутрь, один из членов комиссии был избит.Премьер-министр Сербии Анна Брнабич по поводу происходящего заявила, что оппозиционеры рассчитывали устроить в Белграде "майдан" (да, она охарактеризовала действия "Сербии без насилия" именно этим словом). При этом Брнабич заверила аудиторию, что протестующие не смогут добиться своего.Действительно, акции у здания РИК продолжаются уже три вечера подряд, однако о какой-либо их радикализации говорить не приходится, и пока всё выглядит так, как в большинстве случаев и проходят протесты в Сербии: люди выходят на улицы день за днём, однако постепенно их активность сходит на нет. С другой стороны, 21 декабря акции, помимо Белграда, прошли ещё в двух городах Сербии, один из которых – Нови-Пазар, где преобладает мусульманское население.Также интересна позиция Запада. Европейские и американские наблюдатели в массе своей не зафиксировали серьёзных нарушений в ходе голосования. Посол США Кристофер Хилл, лично инспектировавший избирательные участки, в итоге заявил, что Вашингтон готов к продолжению взаимодействия с действующими властями Сербии. При этом пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер призвал Белград к расследованию произошедших на выборах нарушений. Куда более радикальную позицию занял Берлин. Согласно заявлению МИД Германии, эти нарушения "неприемлемы для страны, которая является кандидатом в члены ЕС". В свою очередь, докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон сообщила, что европарламентарии готовы выступить в качестве посредника между сербскими властями и оппозицией.Ясность в ситуацию внёс словацкий дипломат Мирослав Лайчак, выступающий в качестве представителя ЕС в "диалоге" сербских властей с косовскими сепаратистами. Он заявил, что крайним сроком реализации соглашений, ранее достигнутых между Косово и Белградом, является январь. Напомним, речь идёт о т.н. "нормализации", в рамках которой Сербия должна признать Косово де-факто, не делая этого де-юре. В свою очередь, докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик сообщил, что от нового сербского правительства ожидается, опять же, та самая "нормализация" вкупе с присоединением к санкциям против России. В целом же эти заявления демонстрируют, что именно хочет извлечь Запад из текущей ситуации вокруг внеочередных сербских выборов.Нынешняя уличная активность, к которой западные посольства действительно имеют самое непосредственное отношение, вряд ли ставит своей целью смещение Вучича. Достаточно очевидно, что она просто используется в качестве ещё одного рычага давления, целью которого является заставить президента Сербии выполнить западную повестку по Косово и присоединению к санкциям против России.И, стоит признать, у США и ЕС есть определённые основания для того, чтобы рассчитывать на успех. Все последние годы сербские власти медленно, с колебаниями, но, тем не менее, неуклонно сдают свои позиции по Косово, которое приобретает всё больше атрибутов полноценного государства, а также экономической и энергетической независимости. Параллельно с этим сепаратисты установили полный контроль над севером края, где развернули полномасштабный антисербский террор. Белград отреагировал на это лишь громкими заявлениями и апелляциями к западным чиновникам. Так как Вашингтон, Лондон и Брюссель намерены решить косовский вопрос как можно скорее, давления на Вучича будет увеличиваться – в том числе через уличные акции.Ещё один связанный с происходящим аспект заключается в том, что в Белграде количество голосов, полученных оппозицией, не слишком уступает результату блока Вучича. Соответственно, "Сербия против насилия" очень хотела бы получить власть в столице, и теперь она намерена предпринять значительные усилия, чтобы этого добиться. Здесь в дело вмешался внезапный успех объединения "Мы – голос народ", возглавляемого эксцентричным Бранимиром Несторовичем. По словам представителей объединения, в столице оно готово сотрудничать лишь с теми силами, которые полностью прервут переговоры с косовскими сепаратистами и выйдут из всех соглашений, которые были заключены с ними ранее. Это тоже является одной из причин, почему "Сербия против насилия" добивается пересчёта голосов именно в Белграде: очевидно, что при прочих равных "Мы – голос народа" войдёт в коалицию с блоком Вучича.И ещё одним моментом, на который стоит обратить внимание, является провальный результат тех партий, которые были ориентированы на сближение с Россией. Коалиция, составленная из партий "Двери" и "Заветники", в парламент не прошла, равно как и Радикальная партия, и ещё ряд других структур. Попытки же причислить к русофилам объединение Вучича, главной и определяющей внешнеполитической целью которого является вступление в Евросоюз, могут быть продиктованы лишь некомпетентностью или ангажированностью.Запад и дальше будет давить на власти Сербии. И пресловутый "майдан" нужен ему не ради смены власти, а ради давления на власть нынешнюю.
https://ukraina.ru/20231013/1050137100.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, владимир зотов, сербия, александр вучич, косово, майдан
Эксклюзив, Владимир Зотов, Сербия, Александр Вучич, Косово, Майдан

Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии

18:14 23.12.2023 (обновлено: 18:15 23.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Сербская оппозиция пытается оспорить результаты внеочередных парламентских и местных выборов, прошедших 17 декабря. В Белграде, а теперь и в других городах страны каждый вечер проходят уличные акции, участники которых перекрывают улицы и блокируют работу государственных учреждений.
Напомним, на выборах победил блок "Сербия не смеет останавливаться", возглавляемый действующим президентом Александром Вучичем. Он набрал 48% голосов. Второе место заняла оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" (23% голосов). На третьем месте (7%) оказалась Социалистическая партия во главе с Ивицей Дачичем.
"Сербия против насилия" была сформирована весной этого года в качестве реакции на инциденты с массовой стрельбой в сербских школах, унесших жизни 17 человек. Новое объединение моментально политизировалось, а возглавили его носители прозападных убеждений, имеющие долгую историю связей с посольствами США и их союзников – бывший мэр Белграда Драган Джилас, депутат парламента Мирослав Алексич и активистка из Воеводины Мариника Тепич.
Ещё до дня голосования "Сербия против насилия" дала понять, что она готова смириться лишь с тем результатом, который её устроит. И действительно, после обнародования результатов подсчёта голосов у здания Республиканской избирательной комиссии собралась толпа, выкрикивавшая лозунги, суть которых сводилась к требованиям отменить итоги выборов. Участники акции начали закидывать здание РИК различными предметами, часть протестовавших смогла проникнуть внутрь, один из членов комиссии был избит.
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич по поводу происходящего заявила, что оппозиционеры рассчитывали устроить в Белграде "майдан" (да, она охарактеризовала действия "Сербии без насилия" именно этим словом). При этом Брнабич заверила аудиторию, что протестующие не смогут добиться своего.
Действительно, акции у здания РИК продолжаются уже три вечера подряд, однако о какой-либо их радикализации говорить не приходится, и пока всё выглядит так, как в большинстве случаев и проходят протесты в Сербии: люди выходят на улицы день за днём, однако постепенно их активность сходит на нет.
С другой стороны, 21 декабря акции, помимо Белграда, прошли ещё в двух городах Сербии, один из которых – Нови-Пазар, где преобладает мусульманское население.
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 07:21
Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблемаОбстановка в сербском южном крае Косово и Метохия остаётся крайне напряжённой. Албанские сепаратисты продолжают оказывать на косовских сербов непрерывное давление, сообщения о новых арестах и нападениях на представителей сербского населения поступают с угрожающим постоянством
Также интересна позиция Запада. Европейские и американские наблюдатели в массе своей не зафиксировали серьёзных нарушений в ходе голосования. Посол США Кристофер Хилл, лично инспектировавший избирательные участки, в итоге заявил, что Вашингтон готов к продолжению взаимодействия с действующими властями Сербии. При этом пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер призвал Белград к расследованию произошедших на выборах нарушений.
Куда более радикальную позицию занял Берлин. Согласно заявлению МИД Германии, эти нарушения "неприемлемы для страны, которая является кандидатом в члены ЕС". В свою очередь, докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон сообщила, что европарламентарии готовы выступить в качестве посредника между сербскими властями и оппозицией.
Ясность в ситуацию внёс словацкий дипломат Мирослав Лайчак, выступающий в качестве представителя ЕС в "диалоге" сербских властей с косовскими сепаратистами. Он заявил, что крайним сроком реализации соглашений, ранее достигнутых между Косово и Белградом, является январь. Напомним, речь идёт о т.н. "нормализации", в рамках которой Сербия должна признать Косово де-факто, не делая этого де-юре.
В свою очередь, докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик сообщил, что от нового сербского правительства ожидается, опять же, та самая "нормализация" вкупе с присоединением к санкциям против России. В целом же эти заявления демонстрируют, что именно хочет извлечь Запад из текущей ситуации вокруг внеочередных сербских выборов.
Нынешняя уличная активность, к которой западные посольства действительно имеют самое непосредственное отношение, вряд ли ставит своей целью смещение Вучича. Достаточно очевидно, что она просто используется в качестве ещё одного рычага давления, целью которого является заставить президента Сербии выполнить западную повестку по Косово и присоединению к санкциям против России.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
4 июля, 09:30
Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрываетПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что в зоне СВО в ближайшее время начнётся очередной этап украинского наступления. По его словам, Киеву очень важно продемонстрировать успехи ВСУ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Помимо этого, Вучич ожидает новой волны нападений на сербов в Косово
И, стоит признать, у США и ЕС есть определённые основания для того, чтобы рассчитывать на успех. Все последние годы сербские власти медленно, с колебаниями, но, тем не менее, неуклонно сдают свои позиции по Косово, которое приобретает всё больше атрибутов полноценного государства, а также экономической и энергетической независимости.
Параллельно с этим сепаратисты установили полный контроль над севером края, где развернули полномасштабный антисербский террор. Белград отреагировал на это лишь громкими заявлениями и апелляциями к западным чиновникам. Так как Вашингтон, Лондон и Брюссель намерены решить косовский вопрос как можно скорее, давления на Вучича будет увеличиваться – в том числе через уличные акции.
Ещё один связанный с происходящим аспект заключается в том, что в Белграде количество голосов, полученных оппозицией, не слишком уступает результату блока Вучича. Соответственно, "Сербия против насилия" очень хотела бы получить власть в столице, и теперь она намерена предпринять значительные усилия, чтобы этого добиться.
Здесь в дело вмешался внезапный успех объединения "Мы – голос народ", возглавляемого эксцентричным Бранимиром Несторовичем. По словам представителей объединения, в столице оно готово сотрудничать лишь с теми силами, которые полностью прервут переговоры с косовскими сепаратистами и выйдут из всех соглашений, которые были заключены с ними ранее. Это тоже является одной из причин, почему "Сербия против насилия" добивается пересчёта голосов именно в Белграде: очевидно, что при прочих равных "Мы – голос народа" войдёт в коалицию с блоком Вучича.
И ещё одним моментом, на который стоит обратить внимание, является провальный результат тех партий, которые были ориентированы на сближение с Россией. Коалиция, составленная из партий "Двери" и "Заветники", в парламент не прошла, равно как и Радикальная партия, и ещё ряд других структур. Попытки же причислить к русофилам объединение Вучича, главной и определяющей внешнеполитической целью которого является вступление в Евросоюз, могут быть продиктованы лишь некомпетентностью или ангажированностью.
Запад и дальше будет давить на власти Сербии. И пресловутый "майдан" нужен ему не ради смены власти, а ради давления на власть нынешнюю.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 17:49
"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая войнаВ Косово, где на протяжении последних месяцев разворачивается новый этап сербско-албанского конфликта, ситуация перешла в новую фазу. Дело дошло до обоюдного применения огнестрельного оружия, погибло несколько человек
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовСербияАлександр ВучичКосовоМайдан
 
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