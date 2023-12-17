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Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины
Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины - 17.12.2023 Украина.ру
Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины
Поводом для проведения опроса стала дискуссия о том, понимают ли люди причину коррупции, пояснил Железняк
2023-12-17T12:37
2023-12-17T12:37
2023-12-17T12:37
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новости украины
ярослав железняк
коррупция
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Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк провел опрос среди своих подписчиков в Телеграм. Поводом для этого стала дискуссия между коллегами по фракции о том, есть ли осознание у людей, где или кто является причиной коррупции. Участникам опроса предстояло назвать наиболее коррумпированное ведомство Украины.В итоге 29% участников опроса выбрали вариант ответа – "Сотрудники Офиса президента". На втором месте (21%) оказались местные чиновники, на третьем (19%)– судьи.В опросе приняли участие больше 4400 человек. Железняк отмечает, что выборка участников "точно не репрезентативная", учитывая, что у многих подписчиков имеется "откровенный конфликт интересов", но опрос был переслан в ряд других телеграмм-каналов, "что точно должно было разбавить выборку".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, ярослав железняк, коррупция
Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины
Поводом для проведения опроса стала дискуссия о том, понимают ли люди причину коррупции, пояснил Железняк
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк провел опрос среди своих подписчиков в Телеграм. Поводом для этого стала дискуссия между коллегами по фракции о том, есть ли осознание у людей, где или кто является причиной коррупции. Участникам опроса предстояло назвать наиболее коррумпированное ведомство Украины.
В итоге 29% участников опроса выбрали вариант ответа – "Сотрудники Офиса президента". На втором месте (21%) оказались местные чиновники, на третьем (19%)– судьи.
"Смешно и неожиданно, но правительство на последнем месте. Или святые или просто окончательно никто как отдельную структуру уже не замечает. P.S. Мой ответ вы видите. Вообще, коррупционеры есть в каждой из этих категорий. Просто в ОП следствие их действий наибольшее", – пояснил Железняк.
В опросе приняли участие больше 4400 человек. Железняк отмечает, что выборка участников "точно не репрезентативная", учитывая, что у многих подписчиков имеется "откровенный конфликт интересов", но опрос был переслан в ряд других телеграмм-каналов, "что точно должно было разбавить выборку".