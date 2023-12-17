https://ukraina.ru/20231217/1052179456.html

Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины

Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины - 17.12.2023 Украина.ру

Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины

Поводом для проведения опроса стала дискуссия о том, понимают ли люди причину коррупции, пояснил Железняк

2023-12-17T12:37

2023-12-17T12:37

2023-12-17T12:37

новости

новости украины

ярослав железняк

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103291/59/1032915940_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_9f705346f22e71732053531a7958d312.jpg

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк провел опрос среди своих подписчиков в Телеграм. Поводом для этого стала дискуссия между коллегами по фракции о том, есть ли осознание у людей, где или кто является причиной коррупции. Участникам опроса предстояло назвать наиболее коррумпированное ведомство Украины.В итоге 29% участников опроса выбрали вариант ответа – "Сотрудники Офиса президента". На втором месте (21%) оказались местные чиновники, на третьем (19%)– судьи.В опросе приняли участие больше 4400 человек. Железняк отмечает, что выборка участников "точно не репрезентативная", учитывая, что у многих подписчиков имеется "откровенный конфликт интересов", но опрос был переслан в ряд других телеграмм-каналов, "что точно должно было разбавить выборку".

https://ukraina.ru/20231215/1052153260.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, ярослав железняк, коррупция