На Украине начали мобилизовывать футбольные команды
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Игрокам киевского футбольного клуба "Оболонь", выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки. Телеграм-канал "Политика Страны" информирует, что таким образом в Вооружённые силы Украины мобилизовали 25 спортсменов
Источник ссылается на слова украинского журналиста Михаила Спиваковского, который в эфире программы "ТаТоТаке" рассказал о том, как отдыхают украинские футболисты.
"Если вы поедете в Буковель, будет трудно пройти от ёлки к ёлке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются. На самом деле это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками "Оболони". По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек", – цитирует телеграм-канал журналиста.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.