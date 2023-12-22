На Украине начали мобилизовывать футбольные команды - 22.12.2023 Украина.ру
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На Украине начали мобилизовывать футбольные команды
На Украине начали мобилизовывать футбольные команды - 22.12.2023 Украина.ру
На Украине начали мобилизовывать футбольные команды
Игрокам киевского футбольного клуба "Оболонь", выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки. Телеграм-канал "Политика Страны" информирует, что таким образом в Вооружённые силы Украины мобилизовали 25 спортсменов
2023-12-22T23:05
2023-12-22T23:05
новости
украина
мобилизация
всу
сво
футболист
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Источник ссылается на слова украинского журналиста Михаила Спиваковского, который в эфире программы "ТаТоТаке" рассказал о том, как отдыхают украинские футболисты. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, мобилизация, всу, сво, футболист
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, футболист

На Украине начали мобилизовывать футбольные команды

23:05 22.12.2023
 
футбол
футбол
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Игрокам киевского футбольного клуба "Оболонь", выступающего в Украинской премьер-лиге, пришли повестки. Телеграм-канал "Политика Страны" информирует, что таким образом в Вооружённые силы Украины мобилизовали 25 спортсменов
Источник ссылается на слова украинского журналиста Михаила Спиваковского, который в эфире программы "ТаТоТаке" рассказал о том, как отдыхают украинские футболисты.

"Если вы поедете в Буковель, будет трудно пройти от ёлки к ёлке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются. На самом деле это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками "Оболони". По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек", – цитирует телеграм-канал журналиста.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада" заявил, что все должны принять участие в конфликте. Всего в ВСУ планируется призвать 500 тысяч украинцев, но и на этом всеобщая мобилизация в стране не завершится.
18 декабря, 13:22
Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, легко и запросто сообщил сентенцию, смертоносную для десятков тысяч его земляков-украинцев.
 
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23:30Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядов
23:05На Украине начали мобилизовывать футбольные команды
22:48В Раде признали, что победа Украины "очень маловероятна"
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