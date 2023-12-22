На Украине начали мобилизовывать футбольные команды

"Если вы поедете в Буковель, будет трудно пройти от ёлки к ёлке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются. На самом деле это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками "Оболони". По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек", – цитирует телеграм-канал журналиста.