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США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш

США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш - 22.12.2023 Украина.ру

США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш

Всё для подрыва "Северного потока" было готово к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack

2023-12-22T22:24

2023-12-22T22:24

2023-12-22T22:24

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Он утверждает, что первоначальная цель могла состоять в том, чтобы убедить Россию не начинать Спецоперацию на Украине, однако то, что сама диверсия произошла в сентябре прошлого года говорит о том, что атаку переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева. Он считает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил её без объяснения причин. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства, добавил Херш. Время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как в Белом доме опасались того, что руководство Германии может дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков, так как в этой истории всё более отчетливо проявляется украинский след. До этого американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

https://ukraina.ru/20231110/1050908352.html

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новости, северный поток, диверсия, сша, сеймур херш, джо байден, россия, сво, спецоперация, украина