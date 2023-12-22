США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш - 22.12.2023 Украина.ру
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США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш
США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш - 22.12.2023 Украина.ру
США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш
Всё для подрыва "Северного потока" было готово к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack
2023-12-22T22:24
2023-12-22T22:24
новости
северный поток
диверсия
сша
сеймур херш
джо байден
россия
сво
спецоперация
украина
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Он утверждает, что первоначальная цель могла состоять в том, чтобы убедить Россию не начинать Спецоперацию на Украине, однако то, что сама диверсия произошла в сентябре прошлого года говорит о том, что атаку переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева. Он считает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил её без объяснения причин. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства, добавил Херш. Время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как в Белом доме опасались того, что руководство Германии может дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков, так как в этой истории всё более отчетливо проявляется украинский след. До этого американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
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новости, северный поток, диверсия, сша, сеймур херш, джо байден, россия, сво, спецоперация, украина
Новости, Северный поток, диверсия, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Россия, СВО, Спецоперация, Украина

США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш

22:24 22.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy StudiesСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy Studies
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Всё для подрыва "Северного потока" было готово к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack
Он утверждает, что первоначальная цель могла состоять в том, чтобы убедить Россию не начинать Спецоперацию на Украине, однако то, что сама диверсия произошла в сентябре прошлого года говорит о том, что атаку переориентировали против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Киева.
"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, (...) всё же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести её до конца", — отметил Херш.
Он считает, что диверсию подготовили к концу мая, но президент США Джо Байден отложил её без объяснения причин. Три из четырех веток трубопровода уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства, добавил Херш.
Время, которое выбрал Байден, было нацелено на канцлера ФРГ Олафа Шольца, так как в Белом доме опасались того, что руководство Германии может дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков, так как в этой истории всё более отчетливо проявляется украинский след.
До этого американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
10 ноября, 01:49
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокамРоссийская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ
 
НовостиСеверный потокдиверсияСШАСеймур ХершДжо БайденРоссияСВОСпецоперацияУкраина
 
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