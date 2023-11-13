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Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках"
Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках" - 13.11.2023 Украина.ру
Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков
2023-11-13T13:55
2023-11-13T13:55
2023-11-13T13:55
новости
дмитрий песков
северный поток
диверсия
виновные
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При расследовании диверсии на "Северных потоках" все более отчетливо проявляется украинский след. Такое мнение высказал 13 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в эфире Радио "Маяк".Так Песков прокомментировал новую публикацию The Washington Post о причастности отставного полковника украинских спецслужб к подрыву газопроводов.Пресс-секретарь Президента России отметил, что Кремль очень внимательно знакомится с различными докладами, расследованиями и сообщениями в СМИ по этому поводу. По его словам, те, кто ведет расследования должен стремиться сделать публичными их результаты."Назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, тех, кто заказывал это. Эти имена должны быть названы", - сказал Песков.Он также отметил, что подобные публикации содержат тревожные утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных."Это тоже тревожный знак должен быть, причем не только для нас. Потому что, если Киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране - это тревожно и должно приниматься во внимание", - подчеркнул Дмитрий Песков.Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".Ссылаясь на неназванных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов, газета заявила о том, что высокопоставленный украинский военный, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году".Червинский действовал не один и не занимался планированием операции. Он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главком ВСУ Валерий Залужный, утверждает издание.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, северный поток, диверсия, виновные
Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков
При расследовании диверсии на "Северных потоках" все более отчетливо проявляется украинский след. Такое мнение высказал 13 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в эфире Радио "Маяк".
Так Песков прокомментировал новую публикацию The Washington Post о причастности отставного полковника украинских спецслужб к подрыву газопроводов.
Пресс-секретарь Президента России отметил, что Кремль очень внимательно знакомится с различными докладами, расследованиями и сообщениями в СМИ по этому поводу. По его словам, те, кто ведет расследования должен стремиться сделать публичными их результаты.
"Назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, тех, кто заказывал это. Эти имена должны быть названы", - сказал Песков.
Он также отметил, что подобные публикации содержат тревожные утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных.
"Это тоже тревожный знак должен быть, причем не только для нас. Потому что, если Киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране - это тревожно и должно приниматься во внимание", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Ссылаясь на неназванных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов, газета заявила о том, что высокопоставленный украинский военный, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году".
Червинский действовал не один и не занимался планированием операции. Он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главком ВСУ Валерий Залужный, утверждает издание.