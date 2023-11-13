Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках" - 13.11.2023 Украина.ру
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Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках"
Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках" - 13.11.2023 Украина.ру
Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков
2023-11-13T13:55
2023-11-13T13:55
новости
дмитрий песков
северный поток
диверсия
виновные
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При расследовании диверсии на "Северных потоках" все более отчетливо проявляется украинский след. Такое мнение высказал 13 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в эфире Радио "Маяк".Так Песков прокомментировал новую публикацию The Washington Post о причастности отставного полковника украинских спецслужб к подрыву газопроводов.Пресс-секретарь Президента России отметил, что Кремль очень внимательно знакомится с различными докладами, расследованиями и сообщениями в СМИ по этому поводу. По его словам, те, кто ведет расследования должен стремиться сделать публичными их результаты."Назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, тех, кто заказывал это. Эти имена должны быть названы", - сказал Песков.Он также отметил, что подобные публикации содержат тревожные утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных."Это тоже тревожный знак должен быть, причем не только для нас. Потому что, если Киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране - это тревожно и должно приниматься во внимание", - подчеркнул Дмитрий Песков.Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".Ссылаясь на неназванных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов, газета заявила о том, что высокопоставленный украинский военный, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году".Червинский действовал не один и не занимался планированием операции. Он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главком ВСУ Валерий Залужный, утверждает издание.
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новости, дмитрий песков, северный поток, диверсия, виновные
Новости, Дмитрий Песков, Северный поток, диверсия, виновные

Песков заявил об украинском следе диверсии на "Северных потоках"

13:55 13.11.2023
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
Читать в
Пресс-секретарь президента России отметил, что западные издания, ведущие расследование диверсии на "Северных потоках", должны назвать имена исполнителей и заказчиков
При расследовании диверсии на "Северных потоках" все более отчетливо проявляется украинский след. Такое мнение высказал 13 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в эфире Радио "Маяк".
Так Песков прокомментировал новую публикацию The Washington Post о причастности отставного полковника украинских спецслужб к подрыву газопроводов.
Пресс-секретарь Президента России отметил, что Кремль очень внимательно знакомится с различными докладами, расследованиями и сообщениями в СМИ по этому поводу. По его словам, те, кто ведет расследования должен стремиться сделать публичными их результаты.
"Назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, тех, кто заказывал это. Эти имена должны быть названы", - сказал Песков.
Он также отметил, что подобные публикации содержат тревожные утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных.
"Это тоже тревожный знак должен быть, причем не только для нас. Потому что, если Киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране - это тревожно и должно приниматься во внимание", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что полковник ВСУ Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Ссылаясь на неназванных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов, газета заявила о том, что высокопоставленный украинский военный, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году".
Червинский действовал не один и не занимался планированием операции. Он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главком ВСУ Валерий Залужный, утверждает издание.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
10 ноября, 01:49
Россия свернула работу над проектом председателя СБ ООН по Северным потокамРоссийская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ
 
НовостиДмитрий ПесковСеверный потокдиверсиявиновные
 
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