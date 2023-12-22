Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру
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Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского
Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру
Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Итоги пресс-конференции... Украина.ру, 22.12.2023
2023-12-22T21:50
2023-12-22T21:50
видео
армен гаспарян
сво
итоги
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
слуцкий
россия
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского; 03:55 – Закроют ли Трампу путь в Белый дом? 07:36 - Мотивы выдвижения Слуцкого в президенты; 13:55 - Реален ли разрыв отношений с США? *Деятельность американской компании Meta запрещена в России в связи с признанием организации экстремистской.
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видео, армен гаспарян, сво, итоги, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, слуцкий, россия, видео
Видео, Армен Гаспарян, СВО, итоги, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина, Слуцкий, Россия

Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского

21:50 22.12.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:25 – Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского;
03:55 – Закроют ли Трампу путь в Белый дом?
07:36 - Мотивы выдвижения Слуцкого в президенты;
13:55 - Реален ли разрыв отношений с США?

*Деятельность американской компании Meta запрещена в России в связи с признанием организации экстремистской.
 
ВидеоАрмен ГаспарянСВОитогиВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраинаСлуцкийРоссия
 
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