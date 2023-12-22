https://ukraina.ru/20231222/1052347391.html
Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского
Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру
Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Итоги пресс-конференции... Украина.ру, 22.12.2023
2023-12-22T21:50
2023-12-22T21:50
2023-12-22T21:50
видео
армен гаспарян
сво
итоги
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
слуцкий
россия
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского; 03:55 – Закроют ли Трампу путь в Белый дом? 07:36 - Мотивы выдвижения Слуцкого в президенты; 13:55 - Реален ли разрыв отношений с США? *Деятельность американской компании Meta запрещена в России в связи с признанием организации экстремистской.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, сво, итоги, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, слуцкий, россия, видео
Видео, Армен Гаспарян, СВО, итоги, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина, Слуцкий, Россия