https://ukraina.ru/20231222/1052347391.html

Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского

Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру

Гаспарян о непроходимых дурах, выдвижении Путина, грызне в США и о двух часах бреда Зеленского

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Итоги пресс-конференции... Украина.ру, 22.12.2023

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видео

армен гаспарян

сво

итоги

владимир зеленский

дональд трамп

сша

украина

слуцкий

россия

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского; 03:55 – Закроют ли Трампу путь в Белый дом? 07:36 - Мотивы выдвижения Слуцкого в президенты; 13:55 - Реален ли разрыв отношений с США? *Деятельность американской компании Meta запрещена в России в связи с признанием организации экстремистской.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, армен гаспарян, сво, итоги, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, слуцкий, россия, видео