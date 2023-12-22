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Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров

Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров - 22.12.2023 Украина.ру

Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров

Попытки "шельмовать Россию" за, так называемое, разрушение украинского культурного наследия не имеют доказательной базы. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО

2023-12-22T21:10

2023-12-22T21:10

2023-12-22T21:11

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По его словам, двойные стандарты регулярно проявляются в антироссийских решениях, которые "Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам". Лавров подчеркнул, что никто не может предъявить факты о якобы разрушении Россией украинского культурного наследия, так как их попросту нет. Ранее в МИД РФ осудили передачу скифского золото из крымской коллекции Киеву, назвав её нелегитимной и носящей угрозу разграбления коллекции. Напомним, украинская сторона неоднократно подавала в ЮНЕСКО обращения с просьбой исключить Россию из организации. В Киеве считают, что международная организация должна направить на Украину миссию для оценки ущерба, якобы нанесённого культурным объектам Всемирного наследия.

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новости, украина, россия, сергей лавров, мид рф, культурное наследие, сво, юнеско