Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров - 22.12.2023 Украина.ру
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Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров
Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров - 22.12.2023 Украина.ру
Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров
Попытки "шельмовать Россию" за, так называемое, разрушение украинского культурного наследия не имеют доказательной базы. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО
2023-12-22T21:10
2023-12-22T21:11
новости
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россия
сергей лавров
мид рф
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сво
юнеско
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По его словам, двойные стандарты регулярно проявляются в антироссийских решениях, которые "Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам". Лавров подчеркнул, что никто не может предъявить факты о якобы разрушении Россией украинского культурного наследия, так как их попросту нет. Ранее в МИД РФ осудили передачу скифского золото из крымской коллекции Киеву, назвав её нелегитимной и носящей угрозу разграбления коллекции. Напомним, украинская сторона неоднократно подавала в ЮНЕСКО обращения с просьбой исключить Россию из организации. В Киеве считают, что международная организация должна направить на Украину миссию для оценки ущерба, якобы нанесённого культурным объектам Всемирного наследия.
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новости, украина, россия, сергей лавров, мид рф, культурное наследие, сво, юнеско
Новости, Украина, Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, культурное наследие, СВО, ЮНЕСКО

Фактов о разрушении Россией культурного наследия Украины нет – Лавров

21:10 22.12.2023 (обновлено: 21:11 22.12.2023)
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Попытки "шельмовать Россию" за, так называемое, разрушение украинского культурного наследия не имеют доказательной базы. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии по делам ЮНЕСКО
По его словам, двойные стандарты регулярно проявляются в антироссийских решениях, которые "Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам".

"После начала СВО коллективный Запад стал наращивать усилия по дальнейшей политизации ЮНЕСКО, по украинизации её повестки дня и пресловутые двойные стандарты проявляются в регулярных антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам, по Крыму, Украине, решения, которые просто выходят за пределы мандата ЮНЕСКО", – сказал глава российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что никто не может предъявить факты о якобы разрушении Россией украинского культурного наследия, так как их попросту нет.
Ранее в МИД РФ осудили передачу скифского золото из крымской коллекции Киеву, назвав её нелегитимной и носящей угрозу разграбления коллекции.
Напомним, украинская сторона неоднократно подавала в ЮНЕСКО обращения с просьбой исключить Россию из организации. В Киеве считают, что международная организация должна направить на Украину миссию для оценки ущерба, якобы нанесённого культурным объектам Всемирного наследия.
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