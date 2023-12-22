https://ukraina.ru/20231222/1052343659.html

В бомбоубежище Киева обвалился потолок

В бомбоубежище Киева обвалился потолок - 22.12.2023 Украина.ру

В бомбоубежище Киева обвалился потолок

Во время воздушной тревоги в украинской столице в одном из бомбоубежищ обвалился потолок. В этот момент в укрытии находились дети, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"

2023-12-22T19:16

2023-12-22T19:16

2023-12-22T19:16

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Судя по опубликованным кадрам, сперва вода стремительным потоков текла с потолка, а следом, под тяжестью упала и потолочная плитка. Утверждается, что в этом укрытии недавно был проведён ремонт за деньги благотворительного фонда. Летом в стране произошёл скандал из-за ненадлежащего состояния укрытий в Киеве, большая половина из которых оказались закрытыми, из-за чего погибли три человека. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что почти половина бомбоубежищ в Киеве не работают. Позже, 17 ноября, спустя почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ.

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новости, украина, киев, бомбоубежища, сво, обстрелы