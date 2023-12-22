В бомбоубежище Киева обвалился потолок - 22.12.2023 Украина.ру
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В бомбоубежище Киева обвалился потолок
В бомбоубежище Киева обвалился потолок - 22.12.2023 Украина.ру
В бомбоубежище Киева обвалился потолок
Во время воздушной тревоги в украинской столице в одном из бомбоубежищ обвалился потолок. В этот момент в укрытии находились дети, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
2023-12-22T19:16
2023-12-22T19:16
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Судя по опубликованным кадрам, сперва вода стремительным потоков текла с потолка, а следом, под тяжестью упала и потолочная плитка. Утверждается, что в этом укрытии недавно был проведён ремонт за деньги благотворительного фонда. Летом в стране произошёл скандал из-за ненадлежащего состояния укрытий в Киеве, большая половина из которых оказались закрытыми, из-за чего погибли три человека. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что почти половина бомбоубежищ в Киеве не работают. Позже, 17 ноября, спустя почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ.
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новости, украина, киев, бомбоубежища, сво, обстрелы
Новости, Украина, Киев, бомбоубежища, СВО, обстрелы

В бомбоубежище Киева обвалился потолок

19:16 22.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Во время воздушной тревоги в украинской столице в одном из бомбоубежищ обвалился потолок. В этот момент в укрытии находились дети, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"

"В Киеве во время тревоги в укрытии школы 229, где находились дети, обвалился потолок. Это произошло из-за прорыва трубы. Никто не пострадал", – сказано сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, сперва вода стремительным потоков текла с потолка, а следом, под тяжестью упала и потолочная плитка.
Утверждается, что в этом укрытии недавно был проведён ремонт за деньги благотворительного фонда.
Летом в стране произошёл скандал из-за ненадлежащего состояния укрытий в Киеве, большая половина из которых оказались закрытыми, из-за чего погибли три человека. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что почти половина бомбоубежищ в Киеве не работают.
Позже, 17 ноября, спустя почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ.
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