В бомбоубежище Киева обвалился потолок
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Во время воздушной тревоги в украинской столице в одном из бомбоубежищ обвалился потолок. В этот момент в укрытии находились дети, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
"В Киеве во время тревоги в укрытии школы 229, где находились дети, обвалился потолок. Это произошло из-за прорыва трубы. Никто не пострадал", – сказано сообщении.
Судя по опубликованным кадрам, сперва вода стремительным потоков текла с потолка, а следом, под тяжестью упала и потолочная плитка.
Утверждается, что в этом укрытии недавно был проведён ремонт за деньги благотворительного фонда.
Летом в стране произошёл скандал из-за ненадлежащего состояния укрытий в Киеве, большая половина из которых оказались закрытыми, из-за чего погибли три человека. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что почти половина бомбоубежищ в Киеве не работают.
Позже, 17 ноября, спустя почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ.