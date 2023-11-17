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"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме
"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме - 17.11.2023 Украина.ру
"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме
Спустя после почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Сообщил об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу, 17 ноября
2023-11-17T21:43
2023-11-17T21:43
2023-11-17T21:43
новости
украина
бомбоубежища
сво
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По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто лишь одно бомбоубежище. Ранее замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко заявлял, что 50% бомбоубежищ на Украине пребывают в ненадлежащем состоянии. До этого в стране возбудили уголовное дело после гибели трёх человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве. Президент Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала. По итогам ревизии состояния укрытий, только 65% оказались пригодными.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, бомбоубежища, сво
Новости, Украина, бомбоубежища, СВО
"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме
Спустя после почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Сообщил об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу, 17 ноября
"В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное количество укрытий. А в декабре и ещё больше", – пообещал он.
По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто лишь одно бомбоубежище.
Ранее замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко заявлял, что 50% бомбоубежищ на Украине пребывают в ненадлежащем состоянии.
До этого в стране возбудили уголовное дело после гибели трёх человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве. Президент Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала. По итогам ревизии состояния укрытий, только 65% оказались пригодными.