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"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме

"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме - 17.11.2023 Украина.ру

"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме

Спустя после почти два года после начала Специальной военной операции, на Украине пообещали привести в надлежащее состояние "рекордное количество" бомбоубежищ. Сообщил об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в пятницу, 17 ноября

2023-11-17T21:43

2023-11-17T21:43

2023-11-17T21:43

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По словам Камышина, в пятницу в Дарницком районе Киева было открыто лишь одно бомбоубежище. Ранее замминистра инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко заявлял, что 50% бомбоубежищ на Украине пребывают в ненадлежащем состоянии. До этого в стране возбудили уголовное дело после гибели трёх человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве. Президент Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала. По итогам ревизии состояния укрытий, только 65% оказались пригодными.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, бомбоубежища, сво