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Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16

Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16 - 22.12.2023 Украина.ру

Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16

Поставка истребителей F-16 является одним из важнейших обязательств по исполнению обещаний военной поддержке Киеву, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, он пообещал поставить ВСУ 18 боевых самолётов

2023-12-22T18:51

2023-12-22T18:51

2023-12-22T18:52

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Он подчеркнул, что такое решение "подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказанию Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию". Кроме того премьер-министр пообещал, что Нидерланды приложат все усилия для обеспечения достижения соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке Киева со стороны ЕС. Напомним, Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что истребители F-16 вряд ли будут как-то помогать ВСУ в борьбе с баллистическими ракетами.Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.

https://ukraina.ru/20231214/1052085811.html

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новости, украина, истребитель, f-16, всу, сво, спецоперация, нидерланды