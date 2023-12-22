Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16 - 22.12.2023 Украина.ру
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Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16 - 22.12.2023 Украина.ру
Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
Поставка истребителей F-16 является одним из важнейших обязательств по исполнению обещаний военной поддержке Киеву, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, он пообещал поставить ВСУ 18 боевых самолётов
2023-12-22T18:51
2023-12-22T18:52
новости
украина
истребитель
f-16
всу
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спецоперация
нидерланды
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Он подчеркнул, что такое решение "подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказанию Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию". Кроме того премьер-министр пообещал, что Нидерланды приложат все усилия для обеспечения достижения соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке Киева со стороны ЕС. Напомним, Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что истребители F-16 вряд ли будут как-то помогать ВСУ в борьбе с баллистическими ракетами.Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, истребитель, f-16, всу, сво, спецоперация, нидерланды
Новости, Украина, истребитель, F-16, ВСУ, СВО, Спецоперация, Нидерланды

Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16

18:51 22.12.2023 (обновлено: 18:52 22.12.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Поставка истребителей F-16 является одним из важнейших обязательств по исполнению обещаний военной поддержке Киеву, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, он пообещал поставить ВСУ 18 боевых самолётов
"Я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки на Украину. Поставка F-16 является одним из наиболее важных элементов соглашений, заключенных о военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, перед осуществлением поставок необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", – написал Рютте в соцсети Х.
Он подчеркнул, что такое решение "подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказанию Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию".
Кроме того премьер-министр пообещал, что Нидерланды приложат все усилия для обеспечения достижения соглашения на заседании Европейского совета в феврале 2024 года о финансовой поддержке Киева со стороны ЕС.
Напомним, Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях.
Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что истребители F-16 вряд ли будут как-то помогать ВСУ в борьбе с баллистическими ракетами.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что самолеты F-16 к моменту их поставки в ВСУ никак не повлияют на ход боевых действий, так как Россия модернизировала систему ПВО С-400.
14 декабря, 01:52
В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что вылеты боевых самолётов F-16, поставленных на вооружение украинской армии, с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", которая приведёт к открытом столкновению с Россией и развяжет Третью мировую войну
 
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