https://ukraina.ru/20231218/1052195535.html

Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат

Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат - 18.12.2023 Украина.ру

Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат

Американские истребители F-16 вряд ли будут как-то помогать ВСУ в борьбе с баллистическими ракетами, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

2023-12-18T13:18

2023-12-18T13:18

2023-12-18T13:18

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военно-воздушные силы

f-16

юрий игнат

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Спикер Воздушных сил Украины добавил, что пока что новостей по F-16 нет. В настоящее время украинские лётчики и наземный персонал проходят подготовку в пилотировании истребителей на разнообразных площадках.22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.

https://ukraina.ru/20231204/1051715455.html

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