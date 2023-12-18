Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат - 18.12.2023 Украина.ру
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Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат
Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат - 18.12.2023 Украина.ру
Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат
Американские истребители F-16 вряд ли будут как-то помогать ВСУ в борьбе с баллистическими ракетами, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона
2023-12-18T13:18
2023-12-18T13:18
новости
украина
всу
военно-воздушные силы
f-16
юрий игнат
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Спикер Воздушных сил Украины добавил, что пока что новостей по F-16 нет. В настоящее время украинские лётчики и наземный персонал проходят подготовку в пилотировании истребителей на разнообразных площадках.22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.
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новости, украина, всу, военно-воздушные силы, f-16, юрий игнат
Новости, Украина, ВСУ, военно-воздушные силы, F-16, Юрий Игнат

Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат

13:18 18.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Американские истребители F-16 вряд ли будут как-то помогать ВСУ в борьбе с баллистическими ракетами, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

"F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика - это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке, и против таких ракет F-16 не сможет работать", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил Украины добавил, что пока что новостей по F-16 нет. В настоящее время украинские лётчики и наземный персонал проходят подготовку в пилотировании истребителей на разнообразных площадках.
22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.
Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.
Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.
Зеленский Ермак Залужный - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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