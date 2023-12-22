https://ukraina.ru/20231222/1052339198.html

"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года

"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года - 22.12.2023 Украина.ру

"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года

Главным итогом 2023 года стало отражение контрнаступления украинской армии, заявил 22 декабря политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

2023-12-22T16:37

2023-12-22T16:37

2023-12-22T16:37

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При этом, отметил Безпалько, главный итог не столько для России, так как она к этому готовилась, сколько для Украины и для тех, кто за ней стоит. "Это 15 государств, которые непосредственно поставляют вооружение, и ещё 35 стран, которые это вооружение поставляют косвенно или оказывают какое-либо содействие", уточнил он."В данной ситуации совершенно очевидно, что быстрая краткосрочная попытка выиграть войну у России провалилась, война скатывается в затяжную фазу, которая будет неизбежно провальная для Украины, но для Запада не столько является провальной, сколько является необходимостью менять стратегию.Вторым итогом политолог назвал устойчивость России. Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил тот факт, что Россия устояла, экономика работает и даже растёт, напомнил он. Безпалько предложил рассмотреть украинский конфликт со стороны. Среди тенденций аналитик отметил, что Запад увидел, что с Россией, ядерной державой, можно вести конвенциональную войну, то есть можно в значительной степени не опасаться ядерного конфликта. Сейчас этот конфликт переходит в стадию подготовки к участию в нём стран Евросоюза, отметил он."Сейчас периферией становится Европа. Европейский Союз готовятся использовать для этой роли, чтобы он уже противостоял в военном отношении России, именно в конвенциональном отношении. И Европейский Союз, страны Европы к этому подводят, также как и Японию", - заявил он.Безпалько пояснил, что это может означать, что после того как Украина проиграет, очень вероятно столкновение России с теми странами, которые составляют костяк Евросоюза и НАТО. Прежде всего это Германия, страны Прибалтики, Скандинавии и некоторые другие.По словам Безпалько, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявляют об этом открыто, они готовятся к перевооружения армии, говорят о создании европейской армии на базе немецкойМультимедийное издание "Украина.ру" 22 декабря провело конференцию: "Итоги года на украинском направлении".В конференции приняли участие - политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев; политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько; военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов; глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан;В роли модератора выступил главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

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