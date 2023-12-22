https://ukraina.ru/20231222/1052339198.html
"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года
"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года - 22.12.2023 Украина.ру
"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года
Главным итогом 2023 года стало отражение контрнаступления украинской армии, заявил 22 декабря политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
2023-12-22T16:37
2023-12-22T16:37
2023-12-22T16:37
новости
россия
украина
сша
европа
евросоюз
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102693/99/1026939957_0:517:5568:3649_1920x0_80_0_0_2973dcf73c6265a100db3bd2ff25ccb4.jpg
При этом, отметил Безпалько, главный итог не столько для России, так как она к этому готовилась, сколько для Украины и для тех, кто за ней стоит. "Это 15 государств, которые непосредственно поставляют вооружение, и ещё 35 стран, которые это вооружение поставляют косвенно или оказывают какое-либо содействие", уточнил он."В данной ситуации совершенно очевидно, что быстрая краткосрочная попытка выиграть войну у России провалилась, война скатывается в затяжную фазу, которая будет неизбежно провальная для Украины, но для Запада не столько является провальной, сколько является необходимостью менять стратегию.Вторым итогом политолог назвал устойчивость России. Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил тот факт, что Россия устояла, экономика работает и даже растёт, напомнил он. Безпалько предложил рассмотреть украинский конфликт со стороны. Среди тенденций аналитик отметил, что Запад увидел, что с Россией, ядерной державой, можно вести конвенциональную войну, то есть можно в значительной степени не опасаться ядерного конфликта. Сейчас этот конфликт переходит в стадию подготовки к участию в нём стран Евросоюза, отметил он."Сейчас периферией становится Европа. Европейский Союз готовятся использовать для этой роли, чтобы он уже противостоял в военном отношении России, именно в конвенциональном отношении. И Европейский Союз, страны Европы к этому подводят, также как и Японию", - заявил он.Безпалько пояснил, что это может означать, что после того как Украина проиграет, очень вероятно столкновение России с теми странами, которые составляют костяк Евросоюза и НАТО. Прежде всего это Германия, страны Прибалтики, Скандинавии и некоторые другие.По словам Безпалько, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявляют об этом открыто, они готовятся к перевооружения армии, говорят о создании европейской армии на базе немецкойМультимедийное издание "Украина.ру" 22 декабря провело конференцию: "Итоги года на украинском направлении".В конференции приняли участие - политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев; политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько; военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов; глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан;В роли модератора выступил главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
https://ukraina.ru/20231222/1052338744.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102693/99/1026939957_0:0:4950:3712_1920x0_80_0_0_9aacfbaa085e1b083868538a5bc2d8e8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, европа, евросоюз, контрнаступление
"Провал контрнаступления ВСУ и устойчивость России": Безпалько назвал главные итоги года
Главным итогом 2023 года стало отражение контрнаступления украинской армии, заявил 22 декабря политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
"Говоря об итогах 2023 года можно сказать, что это провал украинского контрнаступления, которое длилось 5 месяцев, которое официально было признано провальным украинской стороной. […] Это главный итог 2023 года", - заявил Безпалько.
При этом, отметил Безпалько, главный итог не столько для России, так как она к этому готовилась, сколько для Украины и для тех, кто за ней стоит. "Это 15 государств, которые непосредственно поставляют вооружение, и ещё 35 стран, которые это вооружение поставляют косвенно или оказывают какое-либо содействие", уточнил он.
"В данной ситуации совершенно очевидно, что быстрая краткосрочная попытка выиграть войну у России провалилась, война скатывается в затяжную фазу, которая будет неизбежно провальная для Украины, но для Запада не столько является провальной, сколько является необходимостью менять стратегию.
Вторым итогом политолог назвал устойчивость России. Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил тот факт, что Россия устояла, экономика работает и даже растёт, напомнил он.
Безпалько предложил рассмотреть украинский конфликт со стороны. Среди тенденций аналитик отметил, что Запад увидел, что с Россией, ядерной державой, можно вести конвенциональную войну, то есть можно в значительной степени не опасаться ядерного конфликта. Сейчас этот конфликт переходит в стадию подготовки к участию в нём стран Евросоюза, отметил он.
"Сейчас периферией становится Европа. Европейский Союз готовятся использовать для этой роли, чтобы он уже противостоял в военном отношении России, именно в конвенциональном отношении. И Европейский Союз, страны Европы к этому подводят, также как и Японию", - заявил он.
Безпалько пояснил, что это может означать, что после того как Украина проиграет, очень вероятно столкновение России с теми странами, которые составляют костяк Евросоюза и НАТО. Прежде всего это Германия, страны Прибалтики, Скандинавии и некоторые другие.
По словам Безпалько, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявляют об этом открыто, они готовятся к перевооружения армии, говорят о создании европейской армии на базе немецкой
Мультимедийное издание "Украина.ру" 22 декабря провело конференцию: "Итоги года на украинском направлении".
В конференции приняли участие - политолог, публицист, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев; политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько; военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов; глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан;
В роли модератора выступил главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.