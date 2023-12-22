Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков - 22.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html
Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков
Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков - 22.12.2023 Украина.ру
Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков
В ближайшее время тактика российских войск останется прежней – гуттаперчевая или резиновая оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский
2023-12-22T07:02
2023-12-22T07:11
интервью
всу
россия
валерий герасимов
сво
вс рф
киев
харьков
одесса
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047517523_56:32:816:460_1920x0_80_0_0_38ede0b03f68d66d33a61189ab014bea.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что в 2023 году общая численность ВС РФ будет увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих. В частности, по его словам, в сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения, а также были сформированы три соединения ВКС.- Александр Иванович, поясните, пожалуйста, простыми словами, насколько это может усилить российскую армию.- Это говорит об общем усилении российской армии. В зоне СВО такого количества войск не требуется. Их там достаточно.Дело в том, что сейчас граница России и НАТО увеличилась более чем на 1500 километров. Обстановка на северо-западной границе РФ и на границе Союзного государства напряженная. Для этого требуется увеличение штатной численности вооруженных сил. И это было сделано.Более того, российская армия постепенно станет контрактной. Некоторые ее части будут набираться по призыву (там будет готовиться мобилизационный резерв на случай войны). А некоторые станут контрактными (они и будут сразу идти в бой).Вот к чему были сделаны эти шаги.- Владимир Путин сообщил, что сейчас общая численность группировки ВС РФ в зоне СВО составляет более 600 тысяч человек.- Зона СВО довольно большая. Мы не можем сказать, сколько человек находится непосредственно на линии соприкосновения, а сколько в регионе в целом. Эти данные закрытые.Более того, в эту группировку входят части обеспечения. Сегодня очень трудно осуществлять военную логистику. Особенно в условиях холодов и распутицы. Если летом в СВО было одно обеспечивающее подразделение на два боевых, то теперь два обеспечивающих подразделения на одно боевое.Так что сейчас в зоне СВО меняется не только количественный, но и качественный состав вооруженных сил.- Украинская пропаганда утверждает, что Россия на каждом из направлений сконцентрировала по армии, которая пойдет в прорыв, если в их обороне нащупают слабые места. В этом есть смысл?- В ближайшее время тактика российских войск останется прежней – гуттаперчевая или резиновая оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера.- Все-таки вернемся к строительству вооруженных сил. Мы говорим о том, что СВО показала необходимость возвращаться к крупным воинским соединениям вроде дивизии. Но по факту боевые действия все равно ведутся мелкими группами из-за прозрачности фронта. Как эта проблема будет решаться?- СВО показала, что наиболее эффективны небольшие бронетанковые группы. Потому что на участке фронта шириной в 20-30 километров могут быть такие зоны сплошного минирования, что бригаде там делать нечего. Или она застрянет на этих полях, или ее разобьют огнем артиллерии. Поэтому я бы не стал говорить, что укрупнение российских подразделений решат вопрос. Более того, такие масштабные изменения структуры подразделений будут носить структурный характер.- Вы в одном из интервью сказали, что России для победы СВО надо наносить удары по двум направлениям: Киев и Харьков. Что именно вы имели в виду?- Я имел в виду не столько их военно-стратегическое, а политическое значение. Если Россия установит контроль над Харьковом и Киевом, она одержит победу в СВО.Сейчас много говорится о том, что для победы будет достаточно взять Николаев и Одессу, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Но даже если мы возьмем Одессу, у Украины останется большая сухопутная граница со странами НАТО, откуда она будет получать большую поддержку. Тем более, морские поставки и так существенно снизились.К тому же, падение Киева и Харькова приведет к моральному перелому внутри украинского общества. И проведение операции по овладению этими городами вполне возможно.
https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047517523_130:0:765:476_1920x0_80_0_0_20d30c457f969ad1d3704a940fe3c6de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, валерий герасимов, сво, вс рф, киев, харьков, одесса, армия
Интервью, ВСУ, Россия, Валерий Герасимов, СВО, ВС РФ, Киев, Харьков, Одесса, Армия

Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков

07:02 22.12.2023 (обновлено: 07:11 22.12.2023)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Тиханский интервью
Александр Тиханский интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ближайшее время тактика российских войск останется прежней – гуттаперчевая или резиновая оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что в 2023 году общая численность ВС РФ будет увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих. В частности, по его словам, в сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения, а также были сформированы три соединения ВКС.
- Александр Иванович, поясните, пожалуйста, простыми словами, насколько это может усилить российскую армию.
- Это говорит об общем усилении российской армии. В зоне СВО такого количества войск не требуется. Их там достаточно.
Александр Тиханский интервью
27 октября, 14:06
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
Дело в том, что сейчас граница России и НАТО увеличилась более чем на 1500 километров. Обстановка на северо-западной границе РФ и на границе Союзного государства напряженная. Для этого требуется увеличение штатной численности вооруженных сил. И это было сделано.
Более того, российская армия постепенно станет контрактной. Некоторые ее части будут набираться по призыву (там будет готовиться мобилизационный резерв на случай войны). А некоторые станут контрактными (они и будут сразу идти в бой).
Вот к чему были сделаны эти шаги.
- Владимир Путин сообщил, что сейчас общая численность группировки ВС РФ в зоне СВО составляет более 600 тысяч человек.
- Зона СВО довольно большая. Мы не можем сказать, сколько человек находится непосредственно на линии соприкосновения, а сколько в регионе в целом. Эти данные закрытые.
Более того, в эту группировку входят части обеспечения. Сегодня очень трудно осуществлять военную логистику. Особенно в условиях холодов и распутицы. Если летом в СВО было одно обеспечивающее подразделение на два боевых, то теперь два обеспечивающих подразделения на одно боевое.
Так что сейчас в зоне СВО меняется не только количественный, но и качественный состав вооруженных сил.
- Украинская пропаганда утверждает, что Россия на каждом из направлений сконцентрировала по армии, которая пойдет в прорыв, если в их обороне нащупают слабые места. В этом есть смысл?
- В ближайшее время тактика российских войск останется прежней – гуттаперчевая или резиновая оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера.
- Все-таки вернемся к строительству вооруженных сил. Мы говорим о том, что СВО показала необходимость возвращаться к крупным воинским соединениям вроде дивизии. Но по факту боевые действия все равно ведутся мелкими группами из-за прозрачности фронта. Как эта проблема будет решаться?
- СВО показала, что наиболее эффективны небольшие бронетанковые группы. Потому что на участке фронта шириной в 20-30 километров могут быть такие зоны сплошного минирования, что бригаде там делать нечего. Или она застрянет на этих полях, или ее разобьют огнем артиллерии. Поэтому я бы не стал говорить, что укрупнение российских подразделений решат вопрос. Более того, такие масштабные изменения структуры подразделений будут носить структурный характер.
- Вы в одном из интервью сказали, что России для победы СВО надо наносить удары по двум направлениям: Киев и Харьков. Что именно вы имели в виду?
- Я имел в виду не столько их военно-стратегическое, а политическое значение. Если Россия установит контроль над Харьковом и Киевом, она одержит победу в СВО.
Сейчас много говорится о том, что для победы будет достаточно взять Николаев и Одессу, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Но даже если мы возьмем Одессу, у Украины останется большая сухопутная граница со странами НАТО, откуда она будет получать большую поддержку. Тем более, морские поставки и так существенно снизились.
К тому же, падение Киева и Харькова приведет к моральному перелому внутри украинского общества. И проведение операции по овладению этими городами вполне возможно.
 
ИнтервьюВСУРоссияВалерий ГерасимовСВОВС РФКиевХарьковОдессаАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ВДВ для доставки на передовую боеприпасов и провианта используют БПЛА – МО
07:26Ставит на Трампа, готовится к выборам и продвигает традиционные ценности. Чем занимается Юлия Тимошенко
07:03"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес
07:02Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков
06:44На Купянском направлении заработали новейшие полевые хлебозаводы – МО
06:42Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград"
06:31Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договориться
06:25Атомные реакторы Запорожской АЭС находятся в стабильном состоянии – Балицкий
06:16Виктор Бут: В тюрьме ветераны Ирака удивлялись, почему Россия не бомбит энергосистему Украины
06:03Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ под Красным Лиманом – МО
06:00"Пакуют в бусы как скотину": политолог объяснил, зачем Залужный просит мобилизовать в ВСУ полмиллиона
05:50"Созрели все условия": полковник Подлесный рассказал о скором переходе армии РФ к масштабному наступлению
05:45Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО
05:40Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова"
05:21Финляндия предложила обойти вето Венгрии на помощь Киеву с помощью "плана Б" – Bloomberg
05:20Кабинетные прослушки: эксперт объяснил, почему "крыша" на Западе не дает Зеленскому "утопить" Залужного
05:10Высокие покровители: эксперт о том, кому нужно пиарить Залужного и почему вырос авторитет главкома ВСУ
04:50Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"
04:42Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
04:30Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО
Лента новостейМолния