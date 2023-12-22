https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html

Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков

Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков - 22.12.2023 Украина.ру

Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и Харьков

В ближайшее время тактика российских войск останется прежней – гуттаперчевая или резиновая оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский

2023-12-22T07:02

2023-12-22T07:02

2023-12-22T07:11

интервью

всу

россия

валерий герасимов

сво

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киев

харьков

одесса

армия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что в 2023 году общая численность ВС РФ будет увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих. В частности, по его словам, в сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения, а также были сформированы три соединения ВКС.- Александр Иванович, поясните, пожалуйста, простыми словами, насколько это может усилить российскую армию.- Это говорит об общем усилении российской армии. В зоне СВО такого количества войск не требуется. Их там достаточно.Дело в том, что сейчас граница России и НАТО увеличилась более чем на 1500 километров. Обстановка на северо-западной границе РФ и на границе Союзного государства напряженная. Для этого требуется увеличение штатной численности вооруженных сил. И это было сделано.Более того, российская армия постепенно станет контрактной. Некоторые ее части будут набираться по призыву (там будет готовиться мобилизационный резерв на случай войны). А некоторые станут контрактными (они и будут сразу идти в бой).Вот к чему были сделаны эти шаги.- Владимир Путин сообщил, что сейчас общая численность группировки ВС РФ в зоне СВО составляет более 600 тысяч человек.- Зона СВО довольно большая. Мы не можем сказать, сколько человек находится непосредственно на линии соприкосновения, а сколько в регионе в целом. Эти данные закрытые.Более того, в эту группировку входят части обеспечения. Сегодня очень трудно осуществлять военную логистику. Особенно в условиях холодов и распутицы. Если летом в СВО было одно обеспечивающее подразделение на два боевых, то теперь два обеспечивающих подразделения на одно боевое.Так что сейчас в зоне СВО меняется не только количественный, но и качественный состав вооруженных сил.- Украинская пропаганда утверждает, что Россия на каждом из направлений сконцентрировала по армии, которая пойдет в прорыв, если в их обороне нащупают слабые места. В этом есть смысл?- В ближайшее время тактика российских войск останется прежней – гуттаперчевая или резиновая оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера.- Все-таки вернемся к строительству вооруженных сил. Мы говорим о том, что СВО показала необходимость возвращаться к крупным воинским соединениям вроде дивизии. Но по факту боевые действия все равно ведутся мелкими группами из-за прозрачности фронта. Как эта проблема будет решаться?- СВО показала, что наиболее эффективны небольшие бронетанковые группы. Потому что на участке фронта шириной в 20-30 километров могут быть такие зоны сплошного минирования, что бригаде там делать нечего. Или она застрянет на этих полях, или ее разобьют огнем артиллерии. Поэтому я бы не стал говорить, что укрупнение российских подразделений решат вопрос. Более того, такие масштабные изменения структуры подразделений будут носить структурный характер.- Вы в одном из интервью сказали, что России для победы СВО надо наносить удары по двум направлениям: Киев и Харьков. Что именно вы имели в виду?- Я имел в виду не столько их военно-стратегическое, а политическое значение. Если Россия установит контроль над Харьковом и Киевом, она одержит победу в СВО.Сейчас много говорится о том, что для победы будет достаточно взять Николаев и Одессу, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю. Но даже если мы возьмем Одессу, у Украины останется большая сухопутная граница со странами НАТО, откуда она будет получать большую поддержку. Тем более, морские поставки и так существенно снизились.К тому же, падение Киева и Харькова приведет к моральному перелому внутри украинского общества. И проведение операции по овладению этими городами вполне возможно.

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, валерий герасимов, сво, вс рф, киев, харьков, одесса, армия