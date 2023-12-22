Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова"
Минобороны РФ была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, включая БПЛА. Сейчас российские войска превосходят противника в этом компоненте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Беспилотник — это важное ударное и разведывательное средство. За последнее время была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, в том числе БПЛА, рассказал политолог.
Сложно сказать, во сколько раз армия РФ превосходит противника по беспилотникам. Сами украинцы говорят, что если раньше на один российский дрон приходилось 10 дронов противника, то теперь это соотношение изменилось в пользу РФ, добавил он.
"Самое главное, что у нас есть ВКС и ВВС. Наши ВКС кошмарят украинскую территорию до Львова. Противник пока этого себе позволить не может. Пока у него нет "Таурусов" и других ракет среднего радиуса действия", - отметил Подлесный.
У Украины нет такого количества самолетов и ударных вертолетов, которые могли бы оказать поддержку сухопутным войскам ВСУ. Но в российских войсках всего этого вполне достаточно, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 01:26Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу