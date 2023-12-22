https://ukraina.ru/20231222/1052304520.html

Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова"

Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова" - 22.12.2023 Украина.ру

Военный политолог раскрыл, как рой ударных беспилотников и ВКС РФ кошмарят ВСУ "до самого Львова"

Минобороны РФ была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, включая БПЛА. Сейчас российские войска превосходят противника в этом компоненте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2023-12-22T05:40

2023-12-22T05:40

2023-12-22T05:40

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Беспилотник — это важное ударное и разведывательное средство. За последнее время была проделана большая работа по насыщению армии РФ передовыми образцами вооружениями, в том числе БПЛА, рассказал политолог.Сложно сказать, во сколько раз армия РФ превосходит противника по беспилотникам. Сами украинцы говорят, что если раньше на один российский дрон приходилось 10 дронов противника, то теперь это соотношение изменилось в пользу РФ, добавил он.У Украины нет такого количества самолетов и ударных вертолетов, которые могли бы оказать поддержку сухопутным войскам ВСУ. Но в российских войсках всего этого вполне достаточно, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

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