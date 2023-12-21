Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины - 21.12.2023 Украина.ру
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Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины
Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины - 21.12.2023 Украина.ру
Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины
В Ивано-Франковске на западе Украины с братских могил солдат Красной Армии убрали советскую символику. О демонтаже новых объектов в стране сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина"
2023-12-21T23:59
2023-12-21T23:59
новости
украина
декоммунизация
советский народ
красная армия
памятник
великая отечественная война
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В этот раз декоммунизировали два памятника, которые установлены на мемориальном и гражданском кладбищах. В рамках борьбы с советским прошлым, в городе демонтировали изображение солдата Красной Армии, а также убрали доски с надписями о "Героях советского союза", которые были установлены в честь полковника Николая Гаркуши и лейтенанта Тимофея Симакова. Их имена связаны с освобождением города от фашистов в 1944 году. Кроме этого, власти удалили пятиконечную звезду с Вечного огня у железнодорожного вокзала Ивано-Франковска. Напомним, украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. Ранее сообщалось, что староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его сносу. Он заявил, что не позволит демонтировать монумент воинам, уничтожавшим фашизм.
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новости, украина, декоммунизация, советский народ, красная армия, памятник, великая отечественная война
Новости, Украина, декоммунизация, советский народ, Красная Армия, памятник, Великая Отечественная война

Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины

23:59 21.12.2023
 
Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины
Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины
Читать в
В Ивано-Франковске на западе Украины с братских могил солдат Красной Армии убрали советскую символику. О демонтаже новых объектов в стране сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина"
В этот раз декоммунизировали два памятника, которые установлены на мемориальном и гражданском кладбищах. В рамках борьбы с советским прошлым, в городе демонтировали изображение солдата Красной Армии, а также убрали доски с надписями о "Героях советского союза", которые были установлены в честь полковника Николая Гаркуши и лейтенанта Тимофея Симакова. Их имена связаны с освобождением города от фашистов в 1944 году.
Кроме этого, власти удалили пятиконечную звезду с Вечного огня у железнодорожного вокзала Ивано-Франковска.
Напомним, украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей.
Ранее сообщалось, что староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его сносу. Он заявил, что не позволит демонтировать монумент воинам, уничтожавшим фашизм.
Экскаватор
9 ноября 2020, 16:36
Декоммунизация курганов. В Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохиНа Николаевщине, в селе Скоболево, случилось событие, которое поражает своей будничностью, но является по-настоящему драматичным. Украинские «чёрные археологи» уничтожили большой скифский курган, который считался одним из самых крупных на территории Северного Причерноморья
 
НовостиУкраинадекоммунизациясоветский народКрасная АрмияпамятникВеликая Отечественная война
 
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