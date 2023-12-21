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Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины

Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины - 21.12.2023 Украина.ру

Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины

В Ивано-Франковске на западе Украины с братских могил солдат Красной Армии убрали советскую символику. О демонтаже новых объектов в стране сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина"

2023-12-21T23:59

2023-12-21T23:59

2023-12-21T23:59

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В этот раз декоммунизировали два памятника, которые установлены на мемориальном и гражданском кладбищах. В рамках борьбы с советским прошлым, в городе демонтировали изображение солдата Красной Армии, а также убрали доски с надписями о "Героях советского союза", которые были установлены в честь полковника Николая Гаркуши и лейтенанта Тимофея Симакова. Их имена связаны с освобождением города от фашистов в 1944 году. Кроме этого, власти удалили пятиконечную звезду с Вечного огня у железнодорожного вокзала Ивано-Франковска. Напомним, украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. Ранее сообщалось, что староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его сносу. Он заявил, что не позволит демонтировать монумент воинам, уничтожавшим фашизм.

https://ukraina.ru/20201109/1029553035.html

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новости, украина, декоммунизация, советский народ, красная армия, памятник, великая отечественная война