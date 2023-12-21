Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины
Советскую символику демонтировали с братских могил на западе Украины
В Ивано-Франковске на западе Украины с братских могил солдат Красной Армии убрали советскую символику. О демонтаже новых объектов в стране сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина"
В этот раз декоммунизировали два памятника, которые установлены на мемориальном и гражданском кладбищах. В рамках борьбы с советским прошлым, в городе демонтировали изображение солдата Красной Армии, а также убрали доски с надписями о "Героях советского союза", которые были установлены в честь полковника Николая Гаркуши и лейтенанта Тимофея Симакова. Их имена связаны с освобождением города от фашистов в 1944 году.
Кроме этого, власти удалили пятиконечную звезду с Вечного огня у железнодорожного вокзала Ивано-Франковска.
Напомним, украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей.
Ранее сообщалось, что староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его сносу. Он заявил, что не позволит демонтировать монумент воинам, уничтожавшим фашизм.
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