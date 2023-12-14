Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области - 14.12.2023 Украина.ру
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Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области
Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области - 14.12.2023 Украина.ру
Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области
Староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его демонтажу. Он заявил, что не позволит снести монумент воинам, уничтожавшим фашизм, передаёт издание Daily Lviv
2023-12-14T00:29
2023-12-14T00:29
новости
украина
львовская область
декоммунизация
снос
памятник
советский народ
великая отечественная война
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Разрушить очередной памятник намеревались в небольшом селе Смыков во Львовской области. Местный староста Виталий Левицкий, очевидно не поддерживающий курс киевского режима на декоммунизацию, решительно выступил против. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа. Взамен разрушенным памятникам, в регионе возводят новые монументы. Например, томосу.
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новости, украина, львовская область, декоммунизация, снос, памятник, советский народ, великая отечественная война
Новости, Украина, Львовская область, декоммунизация, снос, памятник, советский народ, Великая Отечественная война

Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области

00:29 14.12.2023
 
памятник советскому воину во Львовской области
памятник советскому воину во Львовской области
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Староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его демонтажу. Он заявил, что не позволит снести монумент воинам, уничтожавшим фашизм, передаёт издание Daily Lviv
Разрушить очередной памятник намеревались в небольшом селе Смыков во Львовской области. Местный староста Виталий Левицкий, очевидно не поддерживающий курс киевского режима на декоммунизацию, решительно выступил против.
"Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом", – заявил староста.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.
Взамен разрушенным памятникам, в регионе возводят новые монументы. Например, томосу.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 05:09
В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТРабочие, приступившие к демонтажу памятника Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы - руку солдата с пистолетом-пулемётом ППШ. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)
 
НовостиУкраинаЛьвовская областьдекоммунизациясноспамятниксоветский народВеликая Отечественная война
 
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