Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области
памятник советскому воину во Львовской области
Староста села во Львовской области залез на памятник советскому воину, чем помешал его демонтажу. Он заявил, что не позволит снести монумент воинам, уничтожавшим фашизм, передаёт издание Daily Lviv
Разрушить очередной памятник намеревались в небольшом селе Смыков во Львовской области. Местный староста Виталий Левицкий, очевидно не поддерживающий курс киевского режима на декоммунизацию, решительно выступил против.
"Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом", – заявил староста.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей. До конца этого года во Львовской области было запланировано снести около 200 объектов, связанных с историей украинского народа.
Взамен разрушенным памятникам, в регионе возводят новые монументы. Например, томосу.
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