Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт - 16.12.2023 Украина.ру
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Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт
Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт - 16.12.2023 Украина.ру
Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт
Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-16T05:40
2023-12-16T05:40
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россия
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По его словам, в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировали три попадания."По предварительной информации, в восьми домах повреждения получили заборы, окна и крыши. Также удар пришёлся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева - ущерб нанесен компрессорной станции", - уточнил губернатор, добавив, что подомовой обход продолжается, а глава района находится на месте происшествия.Также сообщается о том, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. На место для устранения последствий уже выехали аварийные бригады.
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новости, россия, курская область, роман старовойт, бпла, атака, всу, сво
Новости, Россия, Курская область, Роман Старовойт, БПЛА, атака, ВСУ, СВО

Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт

05:40 16.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших", - написал Старовойт.
По его словам, в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировали три попадания.
"По предварительной информации, в восьми домах повреждения получили заборы, окна и крыши. Также удар пришёлся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева - ущерб нанесен компрессорной станции", - уточнил губернатор, добавив, что подомовой обход продолжается, а глава района находится на месте происшествия.
Также сообщается о том, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. На место для устранения последствий уже выехали аварийные бригады.
Taurus - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
05:00
Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи"Когда Запад утверждает, что никогда не передаст Украине какое-то оружие, после этого оно появляется на поле боя. В ближайшее время Киеву могут передать вертолеты "Апач" и ракеты "Таурус". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
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