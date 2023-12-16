Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт
Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших", - написал Старовойт.
По его словам, в селе Крупец Дмитриевского района зафиксировали три попадания.
"По предварительной информации, в восьми домах повреждения получили заборы, окна и крыши. Также удар пришёлся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева - ущерб нанесен компрессорной станции", - уточнил губернатор, добавив, что подомовой обход продолжается, а глава района находится на месте происшествия.
Также сообщается о том, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. На место для устранения последствий уже выехали аварийные бригады.
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