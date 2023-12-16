Беспилотники атаковали два района Курской области – Старовойт

Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи" Когда Запад утверждает, что никогда не передаст Украине какое-то оружие, после этого оно появляется на поле боя. В ближайшее время Киеву могут передать вертолеты "Апач" и ракеты "Таурус". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный