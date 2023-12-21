https://ukraina.ru/20231221/1052316741.html
Ещё один украинский город дерусифицируют, убрав напоминание о столице РФ
Ещё один украинский город дерусифицируют, убрав напоминание о столице РФ - 21.12.2023 Украина.ру
Ещё один украинский город дерусифицируют, убрав напоминание о столице РФ
В рамках дерусификации на Украине продолжают переименовывать населённые пункты. Жители Новомосковска в Днепропетровской области определились с новым названием своего населённого пункта – теперь город назовут Новосамарск, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
2023-12-21T21:49
2023-12-21T21:49
2023-12-21T21:49
новости
украина
днепропетровская область
дерусификация
сво
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Как уточняет источник, название Новосамарск выбрали посредством голосования – более 50% местных жителей посчитали, что город должен быть переименован именно так. Подведение итогов голосования завершило процедуру, которую закон трактует как консультации с общественностью. Эти результаты носят рекомендательный характер для депутатов городского совета, которые теперь должны определиться с предложением, которое будет подано на утверждение в Верховную Раду. Сообщается также, что новое название придумали в честь реки Самары, на берегу которой находится Новомосковск. Никаких ассоциаций с российским городом в Среднем Поволжье РФ у властей при этом не возникает. Новомосковск получил своё название в 1794 году указом российской императрицы Екатериной II после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году. Однако на Украине считают, что это название искусственное. Ранее сообщалось, что власти Днепропетровска переименуют ещё 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР. В конце лета, власти Днепропетровска заявляли, что городе переименованы уже более 200 улиц и переулков. Осенью дерусификация коснулась ещё 49 топонимов.
https://ukraina.ru/20231205/1051757486.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, днепропетровская область, дерусификация, сво
Ещё один украинский город дерусифицируют, убрав напоминание о столице РФ
В рамках дерусификации на Украине продолжают переименовывать населённые пункты. Жители Новомосковска в Днепропетровской области определились с новым названием своего населённого пункта – теперь город назовут Новосамарск, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
Как уточняет источник, название Новосамарск выбрали посредством голосования – более 50% местных жителей посчитали, что город должен быть переименован именно так.
Подведение итогов голосования завершило процедуру, которую закон трактует как консультации с общественностью. Эти результаты носят рекомендательный характер для депутатов городского совета, которые теперь должны определиться с предложением, которое будет подано на утверждение в Верховную Раду.
Сообщается также, что новое название придумали в честь реки Самары, на берегу которой находится Новомосковск. Никаких ассоциаций с российским городом в Среднем Поволжье РФ у властей при этом не возникает.
Новомосковск получил своё название в 1794 году указом российской императрицы Екатериной II после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году. Однако на Украине считают, что это название искусственное.
Ранее сообщалось, что власти Днепропетровска переименуют
ещё 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР. В конце лета, власти Днепропетровска заявляли, что городе переименованы уже более 200 улиц и переулков. Осенью дерусификация коснулась ещё 49 топонимов.