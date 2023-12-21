Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУ

СБУ играет с 2014 года одну из важнейших ролей в политическом театре Украины. Она обеспечивает не только внутреннюю борьбу Зеленского и его команды за власть, убирая оппонентов и стирая в пыль всех несогласных с ними, но и организовывает террористические акты в самой России