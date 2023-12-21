Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году
В 2024 году украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и проводить больше диверсионных ударов вглубь России. Такими планами поделился глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию Politico
По его словам, такими действиями СБУ намерена "максимально приблизить войну к Кремлю". При этом, Малюк считает, что Украина "действуем полностью в соответствии с нормами международного права".
“Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы”, – заявил Малюк.
Уклоняясь от конкретики, главарь СБУ сказал, что целями диверсантов станут российские объекты материально-технического обеспечения и военные активы в новых регионах РФ, Чёрном море и Крыму.
В том числе он анонсировал и "удары по врагу через границу".
"Планируя и подготавливая свои специальные операции, СБУ тщательно выбирает свои цели. Мы атакуем военные объекты или те, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью в соответствии с нормами международного права", – сказал Малюк.
Диверсии, считает руководитель СБУ, приближают победу Украины.
Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что власти Украины активизируют агентурную и диверсионную работу на территорию России. По его словам, ФСБ работает в направлении поимки диверсантов, у спецслужбы получается выявлять украинских агентов.
19 декабря, 12:28Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУСБУ играет с 2014 года одну из важнейших ролей в политическом театре Украины. Она обеспечивает не только внутреннюю борьбу Зеленского и его команды за власть, убирая оппонентов и стирая в пыль всех несогласных с ними, но и организовывает террористические акты в самой России