Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году - 21.12.2023 Украина.ру
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Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году
Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году - 21.12.2023 Украина.ру
Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году
В 2024 году украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и проводить больше диверсионных ударов вглубь России. Такими планами поделился глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию Politico
2023-12-21T20:40
2023-12-21T20:40
новости
сбу
диверсия
сво
спецслужба
диверсанты
украина
россия
василий малюк
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По его словам, такими действиями СБУ намерена "максимально приблизить войну к Кремлю". При этом, Малюк считает, что Украина "действуем полностью в соответствии с нормами международного права". Уклоняясь от конкретики, главарь СБУ сказал, что целями диверсантов станут российские объекты материально-технического обеспечения и военные активы в новых регионах РФ, Чёрном море и Крыму. В том числе он анонсировал и "удары по врагу через границу". Диверсии, считает руководитель СБУ, приближают победу Украины. Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что власти Украины активизируют агентурную и диверсионную работу на территорию России. По его словам, ФСБ работает в направлении поимки диверсантов, у спецслужбы получается выявлять украинских агентов.
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новости, сбу, диверсия, сво, спецслужба, диверсанты, украина, россия, василий малюк
Новости, СБУ, диверсия, СВО, спецслужба, диверсанты, Украина, Россия, Василий Малюк

Глава СБУ заявил об увеличении количества диверсий в РФ в 2024 году

20:40 21.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В 2024 году украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и проводить больше диверсионных ударов вглубь России. Такими планами поделился глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию Politico
По его словам, такими действиями СБУ намерена "максимально приблизить войну к Кремлю". При этом, Малюк считает, что Украина "действуем полностью в соответствии с нормами международного права".

“Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы”, заявил Малюк.

Уклоняясь от конкретики, главарь СБУ сказал, что целями диверсантов станут российские объекты материально-технического обеспечения и военные активы в новых регионах РФ, Чёрном море и Крыму.
В том числе он анонсировал и "удары по врагу через границу".
"Планируя и подготавливая свои специальные операции, СБУ тщательно выбирает свои цели. Мы атакуем военные объекты или те, которые противник использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью в соответствии с нормами международного права", – сказал Малюк.
Диверсии, считает руководитель СБУ, приближают победу Украины.
Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что власти Украины активизируют агентурную и диверсионную работу на территорию России. По его словам, ФСБ работает в направлении поимки диверсантов, у спецслужбы получается выявлять украинских агентов.
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Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУСБУ играет с 2014 года одну из важнейших ролей в политическом театре Украины. Она обеспечивает не только внутреннюю борьбу Зеленского и его команды за власть, убирая оппонентов и стирая в пыль всех несогласных с ними, но и организовывает террористические акты в самой России
 
НовостиСБУдиверсияСВОспецслужбадиверсантыУкраинаРоссияВасилий Малюк
 
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