Инвалидов второй группы не демобилизуют - Залужный поддержал изменения в законопроекте - 21.12.2023 Украина.ру
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Инвалидов второй группы не демобилизуют - Залужный поддержал изменения в законопроекте
Инвалидов второй группы не демобилизуют - Залужный поддержал изменения в законопроекте - 21.12.2023 Украина.ру
Инвалидов второй группы не демобилизуют - Залужный поддержал изменения в законопроекте
Главком ВСУ Валерий Залужный выступил за то, чтобы убрать из законопроекта по мобилизации нормы, которые дают основания для увольнения со службы инвалидам второй группы. Об этом он сообщил комитету Верховной Рады по обороне, который разрабатывает изменения в законопроект о воинской обязанности, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
2023-12-21T20:00
2023-12-21T20:00
новости
украина
мобилизация
инвалиды
инвалидность
всу
вооруженные силы украины
спецоперация
сво
валерий залужный
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Член комитета и украинский нардеп Марьяна Безуглая уведомила о том, что депутаты выступили за то, чтобы освободить от мобилизации украинцев первой-второй групп инвалидности. На сегодня, в стране вторая группа инвалидности присваивается при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности второго легкого, устойчивом полном птозе на глазах после всех видов восстановительного лечения (полностью опущенное веко), параличе верхней или нижней конечностей, значительных дефектах черепа (60 кв. см и более). Согласно новым правилам, на фронте окажутся украинцы у которых нет зрения или слуха, инвалиды с культей плеча или предплечья, верхней и нижней конечности, культями обеих голеней. Вместе с тем, Главком Залужный выступил против мобилизации женщин. По его словам, отдельные моменты законопроекта "не отвечают интересам" армии. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте должны принять участие все.
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новости, украина, мобилизация, инвалиды, инвалидность, всу, вооруженные силы украины, спецоперация, сво, валерий залужный, марьяна безуглая, верховная рада, законопроект
Новости, Украина, мобилизация, инвалиды, инвалидность, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО, Валерий Залужный, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, законопроект

Инвалидов второй группы не демобилизуют - Залужный поддержал изменения в законопроекте

20:00 21.12.2023
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ
Читать в
Главком ВСУ Валерий Залужный выступил за то, чтобы убрать из законопроекта по мобилизации нормы, которые дают основания для увольнения со службы инвалидам второй группы. Об этом он сообщил комитету Верховной Рады по обороне, который разрабатывает изменения в законопроект о воинской обязанности, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
Член комитета и украинский нардеп Марьяна Безуглая уведомила о том, что депутаты выступили за то, чтобы освободить от мобилизации украинцев первой-второй групп инвалидности.
На сегодня, в стране вторая группа инвалидности присваивается при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности второго легкого, устойчивом полном птозе на глазах после всех видов восстановительного лечения (полностью опущенное веко), параличе верхней или нижней конечностей, значительных дефектах черепа (60 кв. см и более).
Согласно новым правилам, на фронте окажутся украинцы у которых нет зрения или слуха, инвалиды с культей плеча или предплечья, верхней и нижней конечности, культями обеих голеней.
Вместе с тем, Главком Залужный выступил против мобилизации женщин. По его словам, отдельные моменты законопроекта "не отвечают интересам" армии.
"Законопроектом предусмотрена норма по постановке всех женщин на военный учёт. (…) Норма может привести к негативным последствиям, а именно: увеличению нагрузки на ТЦК (прим. ред. - военкоматы), (…) значительное увеличение нагрузки на заведения охраны здоровья (…), определённому резонансу в обществе", – сказано в ответе комитету Рады по обороне.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте должны принять участие все.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
17:19
Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 годуОдним из главных слов для Украины в 2024 году будет слово "мобилизация". Именно дополнительный набор в армию стал лейтмотивом на прошедшей пресс-конференции Владимира Зеленского
 
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