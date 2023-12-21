Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО - 21.12.2023 Украина.ру
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Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО
Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО - 21.12.2023 Украина.ру
Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО
Вместе с политическим обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимиром Корниловым в студии Украина.ру подводим итоги уходящего года: 00:40 –... Украина.ру, 21.12.2023
2023-12-21T18:24
2023-12-21T18:24
видео
владимир корнилов
украина
сво
владимир зеленский
валерий залужный
итоги
палестино-израильский конфликт
ближний восток
терроризм
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Вместе с политическим обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимиром Корниловым в студии Украина.ру подводим итоги уходящего года: 00:40 – Блиц: главные события, люди, победы и провалы, а также разочарования и то, что больше всего удивило в 2023 году; 02:40 – О главном неудачнике года и о том, почему на Западе резко изменилась повестка; 09:49 – Как будет развиваться война на Ближнем Востоке в 2024 году и что выиграла от этого конфликта Россия? 15:05 – Борьба за Африку: что показал 2023 год? 17:26 – Финляндия в НАТО: о долгосрочных последствиях и о том, зачем Хельсинки закрывали границу с РФ; 20:44 – Теракты в России, организованные украинскими спецслужбами: выводы; 27:30 – Сколько осталось Украине? 30:30 – Ожидания от наступающего года. *В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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видео, владимир корнилов, украина, сво, владимир зеленский, валерий залужный, итоги, палестино-израильский конфликт, ближний восток, терроризм, теракт, видео
Видео, Владимир Корнилов, Украина, СВО, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, итоги, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, терроризм, теракт

Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО

18:24 21.12.2023
 
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Вместе с политическим обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимиром Корниловым в студии Украина.ру подводим итоги уходящего года:

00:40 – Блиц: главные события, люди, победы и провалы, а также разочарования и то, что больше всего удивило в 2023 году;
02:40 – О главном неудачнике года и о том, почему на Западе резко изменилась повестка;
09:49 – Как будет развиваться война на Ближнем Востоке в 2024 году и что выиграла от этого конфликта Россия?
15:05 – Борьба за Африку: что показал 2023 год?
17:26 – Финляндия в НАТО: о долгосрочных последствиях и о том, зачем Хельсинки закрывали границу с РФ;
20:44 – Теракты в России, организованные украинскими спецслужбами: выводы;
27:30 – Сколько осталось Украине?
30:30 – Ожидания от наступающего года.

*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
ВидеоВладимир КорниловУкраинаСВОВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйитогиПалестино-израильский конфликтБлижний Востоктерроризмтеракт
 
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