https://ukraina.ru/20231221/1052313594.html

Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО

Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО - 21.12.2023 Украина.ру

Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО

Вместе с политическим обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимиром Корниловым в студии Украина.ру подводим итоги уходящего года: 00:40 –... Украина.ру, 21.12.2023

2023-12-21T18:24

2023-12-21T18:24

2023-12-21T18:24

видео

владимир корнилов

украина

сво

владимир зеленский

валерий залужный

итоги

палестино-израильский конфликт

ближний восток

терроризм

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Вместе с политическим обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимиром Корниловым в студии Украина.ру подводим итоги уходящего года: 00:40 – Блиц: главные события, люди, победы и провалы, а также разочарования и то, что больше всего удивило в 2023 году; 02:40 – О главном неудачнике года и о том, почему на Западе резко изменилась повестка; 09:49 – Как будет развиваться война на Ближнем Востоке в 2024 году и что выиграла от этого конфликта Россия? 15:05 – Борьба за Африку: что показал 2023 год? 17:26 – Финляндия в НАТО: о долгосрочных последствиях и о том, зачем Хельсинки закрывали границу с РФ; 20:44 – Теракты в России, организованные украинскими спецслужбами: выводы; 27:30 – Сколько осталось Украине? 30:30 – Ожидания от наступающего года. *В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир корнилов, украина, сво, владимир зеленский, валерий залужный, итоги, палестино-израильский конфликт, ближний восток, терроризм, теракт, видео