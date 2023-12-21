Зеленский или Залужный? Корнилов о главном неудачнике 2023 года и о том, когда может завершиться СВО
Вместе с политическим обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимиром Корниловым в студии Украина.ру подводим итоги уходящего года:
00:40 – Блиц: главные события, люди, победы и провалы, а также разочарования и то, что больше всего удивило в 2023 году;
02:40 – О главном неудачнике года и о том, почему на Западе резко изменилась повестка;
09:49 – Как будет развиваться война на Ближнем Востоке в 2024 году и что выиграла от этого конфликта Россия?
15:05 – Борьба за Африку: что показал 2023 год?
17:26 – Финляндия в НАТО: о долгосрочных последствиях и о том, зачем Хельсинки закрывали границу с РФ;
20:44 – Теракты в России, организованные украинскими спецслужбами: выводы;
27:30 – Сколько осталось Украине?
30:30 – Ожидания от наступающего года.
*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
00:40 – Блиц: главные события, люди, победы и провалы, а также разочарования и то, что больше всего удивило в 2023 году;
02:40 – О главном неудачнике года и о том, почему на Западе резко изменилась повестка;
09:49 – Как будет развиваться война на Ближнем Востоке в 2024 году и что выиграла от этого конфликта Россия?
15:05 – Борьба за Африку: что показал 2023 год?
17:26 – Финляндия в НАТО: о долгосрочных последствиях и о том, зачем Хельсинки закрывали границу с РФ;
20:44 – Теракты в России, организованные украинскими спецслужбами: выводы;
27:30 – Сколько осталось Украине?
30:30 – Ожидания от наступающего года.
*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.