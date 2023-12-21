"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации - 21.12.2023 Украина.ру
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"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации
"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации - 21.12.2023 Украина.ру
"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации
Председатель Совета Федерации заявила 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации о готовности возглавить СФ ещё на один срок
2023-12-21T12:55
2023-12-21T12:55
новости
россия
матвиенко
совет федерации
срок
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Спикер СФ Валентина Матвиенко ответила на вопрос, готова ли она возглавить ведомство ещё на один срок.Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - подчеркнула спикер СФ.
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новости, россия, матвиенко, совет федерации, срок
Новости, Россия, Матвиенко, Совет Федерации, срок

"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации

12:55 21.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации заявила 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации о готовности возглавить СФ ещё на один срок
Спикер СФ Валентина Матвиенко ответила на вопрос, готова ли она возглавить ведомство ещё на один срок.
"Как говорила героиня одного известно романа "об этом я подумаю завтра", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.
Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - подчеркнула спикер СФ.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
12:48
Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - МатвиенкоВозвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами, а их финансирование было по остаточному принципу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации
 
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