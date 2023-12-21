"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Председатель Совета Федерации заявила 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации о готовности возглавить СФ ещё на один срок
Спикер СФ Валентина Матвиенко ответила на вопрос, готова ли она возглавить ведомство ещё на один срок.
"Как говорила героиня одного известно романа "об этом я подумаю завтра", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.
Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - подчеркнула спикер СФ.
12:48Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - МатвиенкоВозвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами, а их финансирование было по остаточному принципу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации