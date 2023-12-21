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"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации

"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации - 21.12.2023 Украина.ру

"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации

Председатель Совета Федерации заявила 21 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации о готовности возглавить СФ ещё на один срок

2023-12-21T12:55

2023-12-21T12:55

2023-12-21T12:55

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Спикер СФ Валентина Матвиенко ответила на вопрос, готова ли она возглавить ведомство ещё на один срок.Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - подчеркнула спикер СФ.

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новости, россия, матвиенко, совет федерации, срок