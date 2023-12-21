https://ukraina.ru/20231221/1052294608.html
Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет
Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет - 21.12.2023 Украина.ру
Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет
Штаты считают, что закон о защите суверенитета будет использоваться для запугивания оппозиции. Об это говорится на сайте Госдепартамента США
2023-12-21T10:13
2023-12-21T10:13
2023-12-21T10:13
новости
виктор орбан
венгрия
сша
госдеп сша
национальные интересы
суверенитет
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В США считают, что венгерский закон о защите национального суверенитета даст правительству страны "драконовские инструменты" для борьбы с оппозицией.Госдеп утверждает, что закон не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США.Закон о "защите национального суверенитета" создаст в Венгрии отдельный орган для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства. Он будет карать за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, баллотирующихся на выборах, тюремным заключением сроком до трех лет.Орбан опроверг обвинения в подрыве демократии в Венгрии:Комиссар Совета Европы по правам человека в прошлом месяце призвал Венгрию отложить принятие закона, заявив, что он предоставляет широкие полномочия по расследованию при незначительном демократическом надзоре.
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+7 495 645 66 01
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новости, виктор орбан, венгрия, сша, госдеп сша, национальные интересы, суверенитет
Новости, Виктор Орбан, Венгрия, США, Госдеп США, национальные интересы, суверенитет
Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет
Штаты считают, что закон о защите суверенитета будет использоваться для запугивания оппозиции. Об это говорится на сайте Госдепартамента США
В США считают, что венгерский закон о защите национального суверенитета даст правительству страны "драконовские инструменты" для борьбы с оппозицией.
"Соединенные Штаты обеспокоены сегодняшним решением правительства Венгрии ввести в действие новый закон, обеспечивающий венгерское правительство драконовскими инструментами, которые можно использовать для запугивания и наказания тех, чьи взгляды не разделяются правящей партией", – говорится на сайте Госдепартамента США.
Госдеп утверждает, что закон не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США.
Закон о "защите национального суверенитета" создаст в Венгрии отдельный орган для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства. Он будет карать за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, баллотирующихся на выборах, тюремным заключением сроком до трех лет.
Орбан опроверг обвинения в подрыве демократии в Венгрии:
"Суверенитет Венгрии нарушается – и это также несет повышенный риск для национальной безопасности, если политическая власть попадает в руки лиц или организаций, зависящих от какой-либо иностранной державы, организации или лица", - говорится в законопроекте.
Комиссар Совета Европы по правам человека в прошлом месяце призвал Венгрию отложить принятие закона, заявив, что он предоставляет широкие полномочия по расследованию при незначительном демократическом надзоре.