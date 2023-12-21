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Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет

Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет - 21.12.2023 Украина.ру

Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет

Штаты считают, что закон о защите суверенитета будет использоваться для запугивания оппозиции. Об это говорится на сайте Госдепартамента США

2023-12-21T10:13

2023-12-21T10:13

2023-12-21T10:13

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суверенитет

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В США считают, что венгерский закон о защите национального суверенитета даст правительству страны "драконовские инструменты" для борьбы с оппозицией.Госдеп утверждает, что закон не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США.Закон о "защите национального суверенитета" создаст в Венгрии отдельный орган для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства. Он будет карать за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, баллотирующихся на выборах, тюремным заключением сроком до трех лет.Орбан опроверг обвинения в подрыве демократии в Венгрии:Комиссар Совета Европы по правам человека в прошлом месяце призвал Венгрию отложить принятие закона, заявив, что он предоставляет широкие полномочия по расследованию при незначительном демократическом надзоре.

https://ukraina.ru/20231221/1052282715.html

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новости, виктор орбан, венгрия, сша, госдеп сша, национальные интересы, суверенитет