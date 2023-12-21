Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет - 21.12.2023 Украина.ру
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Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет
Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет - 21.12.2023 Украина.ру
Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет
Штаты считают, что закон о защите суверенитета будет использоваться для запугивания оппозиции. Об это говорится на сайте Госдепартамента США
2023-12-21T10:13
2023-12-21T10:13
новости
виктор орбан
венгрия
сша
госдеп сша
национальные интересы
суверенитет
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В США считают, что венгерский закон о защите национального суверенитета даст правительству страны "драконовские инструменты" для борьбы с оппозицией.Госдеп утверждает, что закон не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США.Закон о "защите национального суверенитета" создаст в Венгрии отдельный орган для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства. Он будет карать за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, баллотирующихся на выборах, тюремным заключением сроком до трех лет.Орбан опроверг обвинения в подрыве демократии в Венгрии:Комиссар Совета Европы по правам человека в прошлом месяце призвал Венгрию отложить принятие закона, заявив, что он предоставляет широкие полномочия по расследованию при незначительном демократическом надзоре.
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новости, виктор орбан, венгрия, сша, госдеп сша, национальные интересы, суверенитет
Новости, Виктор Орбан, Венгрия, США, Госдеп США, национальные интересы, суверенитет

Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет

10:13 21.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Штаты считают, что закон о защите суверенитета будет использоваться для запугивания оппозиции. Об это говорится на сайте Госдепартамента США
В США считают, что венгерский закон о защите национального суверенитета даст правительству страны "драконовские инструменты" для борьбы с оппозицией.
"Соединенные Штаты обеспокоены сегодняшним решением правительства Венгрии ввести в действие новый закон, обеспечивающий венгерское правительство драконовскими инструментами, которые можно использовать для запугивания и наказания тех, чьи взгляды не разделяются правящей партией", – говорится на сайте Госдепартамента США.
Госдеп утверждает, что закон не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США.
Закон о "защите национального суверенитета" создаст в Венгрии отдельный орган для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства. Он будет карать за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, баллотирующихся на выборах, тюремным заключением сроком до трех лет.
Орбан опроверг обвинения в подрыве демократии в Венгрии:

"Суверенитет Венгрии нарушается – и это также несет повышенный риск для национальной безопасности, если политическая власть попадает в руки лиц или организаций, зависящих от какой-либо иностранной державы, организации или лица", - говорится в законопроекте.

Комиссар Совета Европы по правам человека в прошлом месяце призвал Венгрию отложить принятие закона, заявив, что он предоставляет широкие полномочия по расследованию при незначительном демократическом надзоре.
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