Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским

"А вот Зеленскому повезет, если он попадет в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией. Тем самым он сможет сохранить себе жизнь, так как в противном случае Запад с легкостью расправится с таким отыгранным и не нужным им персонажем, который при этом слишком много знает", - объяснил Рогов.