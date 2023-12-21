Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов указал на бессмысленность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 21 декабря РИА Новости
"Вести какие-либо переговоры с формальным главой оккупационной администрации внешних сил, которые захватили постукраинское пространство, бессмысленно и смешно. Зеленский не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров", - сказал Рогов.
Он пообещал, что Россия победит "и изгонит оккупационную и чужеродную власть, засевшую в Киеве".
"А вот Зеленскому повезет, если он попадет в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией. Тем самым он сможет сохранить себе жизнь, так как в противном случае Запад с легкостью расправится с таким отыгранным и не нужным им персонажем, который при этом слишком много знает", - объяснил Рогов.
На днях во время пресс-конференции Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.