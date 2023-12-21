Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским - 21.12.2023 Украина.ру
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Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским
Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским - 21.12.2023 Украина.ру
Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов указал на бессмысленность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 21 декабря РИА Новости
2023-12-21T07:56
2023-12-21T07:56
владимир рогов
владимир зеленский
новости
переговоры
россия
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"Вести какие-либо переговоры с формальным главой оккупационной администрации внешних сил, которые захватили постукраинское пространство, бессмысленно и смешно. Зеленский не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров", - сказал Рогов.Он пообещал, что Россия победит "и изгонит оккупационную и чужеродную власть, засевшую в Киеве".На днях во время пресс-конференции Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.
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владимир рогов, владимир зеленский, новости, переговоры, россия
Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Новости, переговоры, Россия

Рогов указал на бессмысленность переговоров с Зеленским

07:56 21.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов указал на бессмысленность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 21 декабря РИА Новости
"Вести какие-либо переговоры с формальным главой оккупационной администрации внешних сил, которые захватили постукраинское пространство, бессмысленно и смешно. Зеленский не является самостоятельным субъектом для достижения каких-либо договоренностей и переговоров", - сказал Рогов.
Он пообещал, что Россия победит "и изгонит оккупационную и чужеродную власть, засевшую в Киеве".
"А вот Зеленскому повезет, если он попадет в плен и окажется под трибуналом, организованном Россией. Тем самым он сможет сохранить себе жизнь, так как в противном случае Запад с легкостью расправится с таким отыгранным и не нужным им персонажем, который при этом слишком много знает", - объяснил Рогов.
На днях во время пресс-конференции Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Владимир РоговВладимир ЗеленскийНовостипереговорыРоссия
 
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