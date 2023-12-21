https://ukraina.ru/20231221/1052288855.html
Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев
Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев - 21.12.2023 Украина.ру
Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев
Евросоюз запустил программу поддержки инноваций на 20 миллионов евро. Эти средства раздадут украинцам в качестве грантов за стартапы, сообщает министерство цифровой трансформации Украины
2023-12-21T01:24
2023-12-21T01:24
2023-12-21T01:24
новости
украина
стартап
евросоюз
финансирование
финансовая помощь
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Помимо денег, украинцам обещают "обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть". Так как речь идёт о Европе, особенно в министерстве подчеркнули то, что не менее 20% стартапов-участников программы должны быть основаны или возглавляться женщинами. Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы. Всё это вызвано последствиями Спецоперации России на Украине, прекращением поставок газа с российской стороны, изменением климата, притоком мигрантов и увеличением стоимости кредитов.
https://ukraina.ru/20231219/1052248822.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, стартап, евросоюз, финансирование, финансовая помощь
Новости, Украина, стартап, Евросоюз, финансирование, финансовая помощь
Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев
Евросоюз запустил программу поддержки инноваций на 20 миллионов евро. Эти средства раздадут украинцам в качестве грантов за стартапы, сообщает министерство цифровой трансформации Украины