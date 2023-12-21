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Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев

Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев - 21.12.2023 Украина.ру

Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев

Евросоюз запустил программу поддержки инноваций на 20 миллионов евро. Эти средства раздадут украинцам в качестве грантов за стартапы, сообщает министерство цифровой трансформации Украины

2023-12-21T01:24

2023-12-21T01:24

2023-12-21T01:24

новости

украина

стартап

евросоюз

финансирование

финансовая помощь

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Помимо денег, украинцам обещают "обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть". Так как речь идёт о Европе, особенно в министерстве подчеркнули то, что не менее 20% стартапов-участников программы должны быть основаны или возглавляться женщинами. Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы. Всё это вызвано последствиями Спецоперации России на Украине, прекращением поставок газа с российской стороны, изменением климата, притоком мигрантов и увеличением стоимости кредитов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, стартап, евросоюз, финансирование, финансовая помощь