Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев - 21.12.2023 Украина.ру
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Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев
Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев - 21.12.2023 Украина.ру
Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев
Евросоюз запустил программу поддержки инноваций на 20 миллионов евро. Эти средства раздадут украинцам в качестве грантов за стартапы, сообщает министерство цифровой трансформации Украины
2023-12-21T01:24
2023-12-21T01:24
новости
украина
стартап
евросоюз
финансирование
финансовая помощь
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Помимо денег, украинцам обещают "обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть". Так как речь идёт о Европе, особенно в министерстве подчеркнули то, что не менее 20% стартапов-участников программы должны быть основаны или возглавляться женщинами. Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы. Всё это вызвано последствиями Спецоперации России на Украине, прекращением поставок газа с российской стороны, изменением климата, притоком мигрантов и увеличением стоимости кредитов.
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новости, украина, стартап, евросоюз, финансирование, финансовая помощь
Новости, Украина, стартап, Евросоюз, финансирование, финансовая помощь

Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев

01:24 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз запустил программу поддержки инноваций на 20 миллионов евро. Эти средства раздадут украинцам в качестве грантов за стартапы, сообщает министерство цифровой трансформации Украины
"В рамках программы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета выделят 20 миллионов евро на поддержку украинской технологической экосистемы", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Помимо денег, украинцам обещают "обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть".
Так как речь идёт о Европе, особенно в министерстве подчеркнули то, что не менее 20% стартапов-участников программы должны быть основаны или возглавляться женщинами.
Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Европа переживает комплексный кризис, бюджет ЕС почти исчерпан и осталось немного средств на текущие необходимые расходы. Всё это вызвано последствиями Спецоперации России на Украине, прекращением поставок газа с российской стороны, изменением климата, притоком мигрантов и увеличением стоимости кредитов.
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