Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"
Российская армия должна стать более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления. Нужно добавить в систему военного управления элементы бизнеса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
За последние годы российская армия стала намного сильнее. Но качество управления в подразделениях остается низким по сравнению с тем, каким оно могло бы быть, рассказал волонтер.
Войну выигрывает солдат. Поэтому необходимо сделать российскую армию более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления, добавил он.
"Есть же известная фраза, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Поэтому мы должны добавить в нашу систему военного управления элементы бизнеса. Потому что хороший предприниматель всегда смотрит вперед", - указал Алехин.
Предприниматель ищет нишу на рынке, которая может открыться лет через пять. Также и российскому командованию надо думать, какая война может быть через пять, десять или тридцать лет. И тогда армия РФ будет непобедимой, резюмировал собеседник Украина.ру.
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