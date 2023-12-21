Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне" - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052287233.html
Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"
Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне" - 21.12.2023 Украина.ру
Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"
Российская армия должна стать более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления. Нужно добавить в систему военного управления элементы бизнеса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:40
2023-12-21T05:40
новости
вс рф
россия
армия
командование
сво
управление
бизнес
предприниматели
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103284/02/1032840219_0:122:3323:1991_1920x0_80_0_0_8427760753f235f41d8acc80cd591075.jpg
За последние годы российская армия стала намного сильнее. Но качество управления в подразделениях остается низким по сравнению с тем, каким оно могло бы быть, рассказал волонтер.Войну выигрывает солдат. Поэтому необходимо сделать российскую армию более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления, добавил он.Предприниматель ищет нишу на рынке, которая может открыться лет через пять. Также и российскому командованию надо думать, какая война может быть через пять, десять или тридцать лет. И тогда армия РФ будет непобедимой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052221893.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103284/02/1032840219_466:0:3195:2047_1920x0_80_0_0_5719724523d2f2170dfb4d3019750a5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, россия, армия, командование, сво, управление, бизнес, предприниматели, бойцы
Новости, ВС РФ, Россия, Армия, командование, СВО, управление, бизнес, предприниматели, бойцы

Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"

05:40 21.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения ВДВ в Краснодарском крае
Учения ВДВ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия должна стать более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления. Нужно добавить в систему военного управления элементы бизнеса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
За последние годы российская армия стала намного сильнее. Но качество управления в подразделениях остается низким по сравнению с тем, каким оно могло бы быть, рассказал волонтер.
Войну выигрывает солдат. Поэтому необходимо сделать российскую армию более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления, добавил он.
"Есть же известная фраза, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Поэтому мы должны добавить в нашу систему военного управления элементы бизнеса. Потому что хороший предприниматель всегда смотрит вперед", - указал Алехин.
Предприниматель ищет нишу на рынке, которая может открыться лет через пять. Также и российскому командованию надо думать, какая война может быть через пять, десять или тридцать лет. И тогда армия РФ будет непобедимой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Храпач интервью
Вчера, 04:38
Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБРоссия отмечает 20 декабря День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других служб госбезопасности, установленный на основании указа президента России с 1995 года. Ранее в течение многих десятилетий указанный день неофициально знаменовался как День чекиста.
 
НовостиВС РФРоссияАрмиякомандованиеСВОуправлениебизнеспредпринимателибойцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:43В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
06:18Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК
06:00"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
05:50"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ
05:48На Украине заканчиваются экипажи для немецких "Леопардов" – Die Welt
05:40Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"
05:30Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах
05:23Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России
05:20"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев
05:10Роман Алехин объяснил, зачем Украина продвигает нарратив про "хитрого Залужного" и второй "контрнаступ"
05:00Хитрая игра. Военный волонтер о том, что реально задумал враг и зачем США "имитируют" отказ от Украины
04:50"Войну выигрывает солдат": военный волонтер о том, почему в армии важно убирать потери и беречь ресурсы
04:40Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира
04:33В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
04:20Переговоры с Украиной возможны лишь после её капитуляции и отвода сил НАТО – Балицкий
04:20"Мы выстроили эшелоны ПВО": политолог объяснил, почему у Киева не получилось устроить "ответку" армии РФ
04:10Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ
04:03Милей подписал указ о "шоковой" либерализации экономики Аргентины
04:00Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом
04:00Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНР
Лента новостейМолния