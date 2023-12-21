https://ukraina.ru/20231221/1052287233.html

Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"

Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне" - 21.12.2023 Украина.ру

Роман Алехин о том, зачем в армии РФ элементы бизнеса и почему не нужно готовиться к "прошедшей войне"

Российская армия должна стать более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления. Нужно добавить в систему военного управления элементы бизнеса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T05:40

2023-12-21T05:40

2023-12-21T05:40

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За последние годы российская армия стала намного сильнее. Но качество управления в подразделениях остается низким по сравнению с тем, каким оно могло бы быть, рассказал волонтер.Войну выигрывает солдат. Поэтому необходимо сделать российскую армию более профессиональной. Как в узкой специализации бойцов, так и с точки зрения управления, добавил он.Предприниматель ищет нишу на рынке, которая может открыться лет через пять. Также и российскому командованию надо думать, какая война может быть через пять, десять или тридцать лет. И тогда армия РФ будет непобедимой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052221893.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, россия, армия, командование, сво, управление, бизнес, предприниматели, бойцы