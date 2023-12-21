"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ
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Российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти. Поэтому Генштаб ВС РФ планирует ход СВО не так, как в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Генштаб ВС РФ планирует операции не так, как в годы Великой Отечественной войны. У спецоперации совершенно другие силы, средства, условия и цели, рассказал политолог.
Если бы у России были цели, как в годы ВОВ, российские военные сразу бы поразили украинские центры государственного и военного управления, добавил он.
"Киева бы не было. Засекреченных центральных командных пунктов всех родов войск и полевых штабов тоже не было бы. Мы бы ликвидировали систему городской и мобильной связи", - отметил Самойлов.
В этом случае большинство тепловых и электростанций на Украине были бы полностью разрушены. Киевские власти полностью лишились бы любых источников энергии, подчеркнул эксперт.
Нельзя сказать, что РФ по-прежнему действует силами экспедиционного корпуса. Просто российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти, заключил собеседник Украина.ру.
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