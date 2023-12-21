"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ - 21.12.2023 Украина.ру
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"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ
"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ - 21.12.2023 Украина.ру
"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ
Российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти. Поэтому Генштаб ВС РФ планирует ход СВО не так, как в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-21T05:50
2023-12-21T05:50
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Генштаб ВС РФ планирует операции не так, как в годы Великой Отечественной войны. У спецоперации совершенно другие силы, средства, условия и цели, рассказал политолог.Если бы у России были цели, как в годы ВОВ, российские военные сразу бы поразили украинские центры государственного и военного управления, добавил он.В этом случае большинство тепловых и электростанций на Украине были бы полностью разрушены. Киевские власти полностью лишились бы любых источников энергии, подчеркнул эксперт.Нельзя сказать, что РФ по-прежнему действует силами экспедиционного корпуса. Просто российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052270767.html
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новости, вс рф, минобороны рф, россия, сво, командование, украина, вов, штаб, генштаб, генеральный штаб вооруженных сил рф, электростанции, удары
Новости, ВС РФ, Минобороны РФ, Россия, СВО, командование, Украина, ВОВ, штаб, Генштаб, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, электростанции, удары

"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ

05:50 21.12.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти. Поэтому Генштаб ВС РФ планирует ход СВО не так, как в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Генштаб ВС РФ планирует операции не так, как в годы Великой Отечественной войны. У спецоперации совершенно другие силы, средства, условия и цели, рассказал политолог.
Если бы у России были цели, как в годы ВОВ, российские военные сразу бы поразили украинские центры государственного и военного управления, добавил он.
"Киева бы не было. Засекреченных центральных командных пунктов всех родов войск и полевых штабов тоже не было бы. Мы бы ликвидировали систему городской и мобильной связи", - отметил Самойлов.
В этом случае большинство тепловых и электростанций на Украине были бы полностью разрушены. Киевские власти полностью лишились бы любых источников энергии, подчеркнул эксперт.
Нельзя сказать, что РФ по-прежнему действует силами экспедиционного корпуса. Просто российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Русяев интервью
Вчера, 14:25
Илья Русяев о ФСБ и спецслужбах РФ: Мы не угрожаем никому, но себя в обиду не дадимНе за страх, а за совесть борется ФСБ России, поддерживая безопасность в стране и неся спасение от угроз населению. В интервью изданию Украина.ру юрист, ответственный секретарь и член Совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев поздравил страну с Днем работника органов безопасности
 
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