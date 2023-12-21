https://ukraina.ru/20231221/1052281335.html

"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ

"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ - 21.12.2023 Украина.ру

"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ

Российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти. Поэтому Генштаб ВС РФ планирует ход СВО не так, как в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-21T05:50

2023-12-21T05:50

2023-12-21T05:50

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Генштаб ВС РФ планирует операции не так, как в годы Великой Отечественной войны. У спецоперации совершенно другие силы, средства, условия и цели, рассказал политолог.Если бы у России были цели, как в годы ВОВ, российские военные сразу бы поразили украинские центры государственного и военного управления, добавил он.В этом случае большинство тепловых и электростанций на Украине были бы полностью разрушены. Киевские власти полностью лишились бы любых источников энергии, подчеркнул эксперт.Нельзя сказать, что РФ по-прежнему действует силами экспедиционного корпуса. Просто российские военные хотят освободить территорию Украины без уничтожения гражданской и военной власти, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052270767.html

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новости, вс рф, минобороны рф, россия, сво, командование, украина, вов, штаб, генштаб, генеральный штаб вооруженных сил рф, электростанции, удары