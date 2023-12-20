Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте - 20.12.2023 Украина.ру
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Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте
Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте - 20.12.2023 Украина.ру
Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте
Пятый президент Украины Пётр Порошенко резко высказался об обеспечении армии страны, указав на то, что сегодня Вооружённые силы испытывают острую нехватку боеприпасов и беспилотников, передаёт YouTube-канал "Прямой"
2023-12-20T20:23
2023-12-20T20:23
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По словам политика, на специальных складах находятся "десятки тысяч" БПЛА, которые до фронта не доезжают. Порошенко назвал это преступлением, за которое виновные должны понести наказание. Ранее комбат ВСУ в эфире украинского телеканала объявил о поражении Украины по всем фронтам. По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления.
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новости, украина, сво, всу, петр порошенко, снаряды, снаряжение
Новости, Украина, СВО, ВСУ, Петр Порошенко, снаряды, снаряжение

Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте

20:23 20.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Пятый президент Украины Пётр Порошенко резко высказался об обеспечении армии страны, указав на то, что сегодня Вооружённые силы испытывают острую нехватку боеприпасов и беспилотников, передаёт YouTube-канал "Прямой"
"Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать", — сказала Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде.
По словам политика, на специальных складах находятся "десятки тысяч" БПЛА, которые до фронта не доезжают. Порошенко назвал это преступлением, за которое виновные должны понести наказание.
Ранее комбат ВСУ в эфире украинского телеканала объявил о поражении Украины по всем фронтам. По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления.
Руслан Калинчук интервью
15:55
Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончитсяПока самым очевидным кандидатом на роль президента Украины является Валерий Залужный. Вокруг него группируются и Порошенко, и соросята, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
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