Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Пятый президент Украины Пётр Порошенко резко высказался об обеспечении армии страны, указав на то, что сегодня Вооружённые силы испытывают острую нехватку боеприпасов и беспилотников, передаёт YouTube-канал "Прямой"
"Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать", — сказала Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде.
По словам политика, на специальных складах находятся "десятки тысяч" БПЛА, которые до фронта не доезжают. Порошенко назвал это преступлением, за которое виновные должны понести наказание.
Ранее комбат ВСУ в эфире украинского телеканала объявил о поражении Украины по всем фронтам. По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления.
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