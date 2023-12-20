https://ukraina.ru/20231220/1052284498.html

Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте

Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте - 20.12.2023 Украина.ру

Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте

Пятый президент Украины Пётр Порошенко резко высказался об обеспечении армии страны, указав на то, что сегодня Вооружённые силы испытывают острую нехватку боеприпасов и беспилотников, передаёт YouTube-канал "Прямой"

2023-12-20T20:23

2023-12-20T20:23

2023-12-20T20:23

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По словам политика, на специальных складах находятся "десятки тысяч" БПЛА, которые до фронта не доезжают. Порошенко назвал это преступлением, за которое виновные должны понести наказание. Ранее комбат ВСУ в эфире украинского телеканала объявил о поражении Украины по всем фронтам. По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления.

https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html

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новости, украина, сво, всу, петр порошенко, снаряды, снаряжение