https://ukraina.ru/20231219/1052246380.html

Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам

Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам - 19.12.2023 Украина.ру

Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам

Сегодня Украина переживает тяжёлое время, а боевики Вооружённых сил страны не имеют успеха ни на одном участке фронта. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес в интервью украинскому телеканалу ICTV

2023-12-19T18:58

2023-12-19T18:58

2023-12-19T18:59

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По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления. Ожидание и реальность для боевиков сильно разошлись., что сказалось и на мобилизационной кампании. Вместе с тем, военный высказался против насильственной мобилизации, которая сегодня приобрела невиданный размах на Украине. По его словам, те, кого силой "притащили" на фронт в ВСУ не нужны, так как это "не воины". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. Только с начала летнего контрнаступления подразделения ВСУ потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ. По словам Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.

https://ukraina.ru/20231218/1052209926.html

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новости, украина, всу, спецоперация, сво, вс рф