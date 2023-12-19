Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052246380.html
Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам
Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам - 19.12.2023 Украина.ру
Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам
Сегодня Украина переживает тяжёлое время, а боевики Вооружённых сил страны не имеют успеха ни на одном участке фронта. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес в интервью украинскому телеканалу ICTV
2023-12-19T18:58
2023-12-19T18:59
новости
украина
всу
спецоперация
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051686415_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_6404a4d3ff1e370d37b872580c50edfc.jpg
По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления. Ожидание и реальность для боевиков сильно разошлись., что сказалось и на мобилизационной кампании. Вместе с тем, военный высказался против насильственной мобилизации, которая сегодня приобрела невиданный размах на Украине. По его словам, те, кого силой "притащили" на фронт в ВСУ не нужны, так как это "не воины". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. Только с начала летнего контрнаступления подразделения ВСУ потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ. По словам Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.
https://ukraina.ru/20231218/1052209926.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051686415_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_d6d643992416ca19afc7b7adcb29592b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, спецоперация, сво, вс рф
Новости, Украина, ВСУ, Спецоперация, СВО, ВС РФ

Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам

18:58 19.12.2023 (обновлено: 18:59 19.12.2023)
 
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Читать в
Сегодня Украина переживает тяжёлое время, а боевики Вооружённых сил страны не имеют успеха ни на одном участке фронта. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес в интервью украинскому телеканалу ICTV
"Если говорить о войне на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи: делать, чтобы победить и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас", – передаёт слова комбата ВСУ издание "Страна.ua".
По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления. Ожидание и реальность для боевиков сильно разошлись., что сказалось и на мобилизационной кампании.
"Мы думали, что летом будем в Крыму, и очень много кто перестал жить войной. Некоторые парни перестали хотеть идти в ВСУ", - признался Верес.
Вместе с тем, военный высказался против насильственной мобилизации, которая сегодня приобрела невиданный размах на Украине. По его словам, те, кого силой "притащили" на фронт в ВСУ не нужны, так как это "не воины".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. Только с начала летнего контрнаступления подразделения ВСУ потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ. По словам Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.
ВСУ
Вчера, 20:17
The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм Новобранцы Вооружённых сил Украины представляют собой разные слои общества, но роднит их одно: после базовой подготовки никто из них не ожидал отправки в штурмовое подразделение на самый горячий участок линии фронта. Об этом пишет издание The Economist, комментируя новую стратегию мобилизации на Украине
 
НовостиУкраинаВСУСпецоперацияСВОВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22Мобилизация обойдется Украине в 500 млрд гривен - Зеленский
19:21Военное руководство Украины потребовало Зеленского мобилизовать 500 тыс. украинцев
18:58Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам
18:40Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину
18:22На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали "Труху", но запретили вход для крупных неугодных медиа
18:00В Донецке ударом РСЗО уничтожен подъезд, Путин: цели СВО не меняются. Итоги 19 декабря
17:39Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
17:34Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз
17:00Ресурсы для наступления российской армии, мечты Украины о ЕС. О чём говорили эксперты 19 декабря
16:57Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова
16:48Трехмиллионному посетителю Выставки "Россия" подарили открытку от Путина и поездку на космодром
16:39Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке
16:30Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
16:22Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тыл
16:16Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет
15:24Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы
15:20Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясом
15:10Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин
14:49Шойгу рассказал о ликвидации иностранных наемников в ходе спецоперации
14:42Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире
Лента новостейМолния