Комбат ВСУ объявил о поражении Украины по всем фронтам
18:58 19.12.2023 (обновлено: 18:59 19.12.2023)
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Сегодня Украина переживает тяжёлое время, а боевики Вооружённых сил страны не имеют успеха ни на одном участке фронта. Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес в интервью украинскому телеканалу ICTV
"Если говорить о войне на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи: делать, чтобы победить и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас", – передаёт слова комбата ВСУ издание "Страна.ua".
По его словам, к сложившейся ситуации привели слишком высокие ожидания от украинского контрнаступления. Ожидание и реальность для боевиков сильно разошлись., что сказалось и на мобилизационной кампании.
"Мы думали, что летом будем в Крыму, и очень много кто перестал жить войной. Некоторые парни перестали хотеть идти в ВСУ", - признался Верес.
Вместе с тем, военный высказался против насильственной мобилизации, которая сегодня приобрела невиданный размах на Украине. По его словам, те, кого силой "притащили" на фронт в ВСУ не нужны, так как это "не воины".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала Специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тысяч убитыми и ранеными. Только с начала летнего контрнаступления подразделения ВСУ потеряли 159 тысяч человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны ВС РФ. По словам Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.
Вчера, 20:17The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм Новобранцы Вооружённых сил Украины представляют собой разные слои общества, но роднит их одно: после базовой подготовки никто из них не ожидал отправки в штурмовое подразделение на самый горячий участок линии фронта. Об этом пишет издание The Economist, комментируя новую стратегию мобилизации на Украине